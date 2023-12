Stop a Boris: Striscioni di protesta contro il premier britannico Boris Johnson sorvolano le partite di Premier League

Gli striscioni sono stati visti durante la partita del Manchester United contro il West Ham United all'Old Trafford e a Elland Road, dove il Leeds United ha ospitato il Newcastle United.

Il messaggio trainato dietro l'aereo recitava: "Buttatelo fuori!", seguito dal sito web del gruppo che ha organizzato la protesta, Open Britain.

In un messaggio postato su Twitter che confermava la presenza del messaggio, Open Britain ha dichiarato: "Abbiamo portato in cielo la campagna per #StopBoris.

"Il Paese non lo vuole più come premier - è il momento di cacciarlo e il posto dove farlo è stopboris.com".

Il sito web collegato alla protesta porta gli utenti a una petizione che chiede la rimozione di Johnson dal potere, che al momento in cui scriviamo conta quasi 80.000 firme.

La protesta arriva mentre continuano le pressioni su Johnson per i presunti party estivi in giardino e le riunioni natalizie tenute a Downing Street quando il resto del Paese era sottoposto a un rigido blocco Covid-19. Un rapporto sulle accuse, che sarà pubblicato questa settimana, potrebbe essere l'ultima goccia per il partito di Johnson, sempre più ammutinato.

Ivana Kottasová ha contribuito a questo servizio.

