Stona prende l' oro sensazionale di tre centimetri

Roje Stona fa il colpaccio con un lancio da urlo. Con la sua miglior prestazione mai, conquista l'oro nel lancio del disco. Alla fine, è solo un soffio che lo separa dal detentore del record del mondo Mykolas Alekna. La vittoria del giamaicano può essere attribuita anche a un sogno NFL sfumato.

Spettacolo reggae nel cerchio del disco: il giamaicano Roje Stona ha vinto l'oro olimpico nel lancio del disco a Parigi, migliorando il suo record personale di quasi un metro, con un lancio di esattamente 70 metri, e battendo la concorrenza favorita. L'argento è andato al detentore del record del mondo Mykolas Alekna, che sperava di riportare l'oro del disco a casa dopo 20 anni dal successo del padre Virgilijus, ma è stato battuto di soli tre centimetri. Il bronzo è andato all'australiano Matthew Denny (69.31) in una competizione di alto livello.

La speranza tedesca nel lancio del disco, Clemens Prüfer, ha raggiunto il risultato sperato. Con 67.41 metri, il 26enne si è classificato sesto, come ai Campionati Europei di Roma. Mika Sosna e Henrik Janssen non si sono qualificati. L'ultima medaglia olimpica nel lancio del disco per la Germania risale a otto anni fa, quando Christoph Harting vinse l'oro e Daniel Jasinski il bronzo a Rio.

Non ha impressionato al campo rookie NFL

Questa volta, lo spettacolo è stato di Stona, che ha vinto l'oro inaspettatamente ai suoi Giochi Olimpici di debutto, dopo aver concluso al 19° posto ai Campionati Mondiali dello scorso anno. Stona aveva quasi rinunciato a partecipare a Parigi, poiché aveva inizialmente puntato a una carriera da professionista del football nella NFL. Ha partecipato a un campo rookie dei Green Bay Packers a maggio, ma non ha impressionato. Ora sta festeggiando un grande successo alle Olimpiadi. "Penserò a cosa fare dopo", ha detto Stona, che ha realizzato un sogno con il suo exploit e ha reso "il giorno più bello della sua vita".

Tuttavia, Stona vede spazio per migliorare la percezione pubblica del suo sport, poiché c'è troppo focus sugli eventi di corsa. La nuova serie di atletica leggera di Michael Johnson, "Grand Slam Track", prevista per il 2025, non includerà gli eventi di lancio. "Quando vedi cose del genere, è un po' demotivante", ha detto Stona.

La Giamaica, l'isola dei super sprinter, sembra diventare una potenza anche nel lancio. Il connazionale di Stona, Rajindra Campbell, ha vinto il bronzo nel getto del peso. Prima di Stona, tutti i vincitori dell'oro olimpico nel disco provenivano dall'Europa o dagli Stati Uniti.

Dopo la deludente esperienza al campo rookie NFL, Roje Stona ha incanalato la sua energia nel lancio del disco, portandolo a una vittoria a sorpresa

Leggi anche: