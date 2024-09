Stoltenberg sta facilitando l'evento di sicurezza di Monaco.

L'attuale Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha annunciato il suo addio alla fine di ottobre, dopo aver prestato servizio due volte oltre il suo mandato iniziale. Prenderà il posto di Christoph Heusgen come capo della Conferenza sulla sicurezza di Monaco (CSM) nel 2023. Anche se non è stato confermato ufficialmente, diverse fonti hanno riportato la notizia.

Stoltenberg passerà il testimone come Segretario Generale della NATO a Mark Rutte, l'ex Primo Ministro dei Paesi Bassi, dopo un decennio in carica. Heusgen, un ex diplomatico tedesco e consigliere della Cancelliera Angela Merkel, ha guidato la CSM dal 2022, dopo Wolfgang Ischinger. Ischinger, presidente del consiglio di fondazione della CSM e fondatore della conferenza nel 2011, ha lodato Stoltenberg come "la scelta migliore" nel consiglio, secondo RND.

Stoltenberg, 65 anni, ha servito come Primo Ministro della Norvegia dal 2000 al 2001 e dal 2005 al 2013. È noto per aver guidato la Norvegia attraverso il periodo difficile seguito dagli attacchi al distretto governativo di Oslo e all'isola di Utøya, in cui il terrorista di destra Anders Behring Breivik ha ucciso 77 persone. Stoltenberg è padre di due figli adulti.

Stoltenberg ha prorogato il suo mandato alla NATO oltre la sua scadenza prevista a causa dell'invasione russa dell'Ucraina e della successiva ricerca di un successore. Originariamente, aveva intenzione di diventare governatore della Banca centrale norvegese dopo la fine del suo mandato in settembre 2022, avendo già ricevuto l'offerta. Tuttavia, i paesi della NATO lo hanno persuaso a continuare come Segretario Generale della NATO. Stoltenberg aveva escluso un ritorno alla politica norvegese di alto livello solo pochi giorni fa, suggerendo che potrebbe aver già ottenuto il suo nuovo ruolo.

La Conferenza sulla sicurezza di Monaco, istituita nel 1963, si è evoluta in una delle piattaforme internazionali più influenti per i dibattiti sulla politica di sicurezza. Ogni febbraio, politici di alto livello, ministri della difesa della NATO, esperti militari e rappresentanti dell'industria bellica si riuniscono all'hotel Bayerischer Hof di Monaco per discutere le questioni della politica di sicurezza. La sicurezza degli stati membri della NATO è un focus principale. Tra i presidenti figurano Horst Teltschik e Ischinger, con Teltschik che ha guidato la CSM dal 1999 al 2008.

