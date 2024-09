Stoltenberg si sarebbe assunto il ruolo di leader nella conferenza di sicurezza di Monaco.

Si vocifera che il Segretario Generale della NATO, Jens Stoltenberg, lascerà il suo incarico nel 2025 per guidare la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco (CSM). Secondo fonti come "Politico", queste informazioni provengono da circoli di sicurezza e governativi. Si dice che il Consiglio della Fondazione CSM stia preparando una decisione in merito. La CSM ha scelto di rimanere in silenzio su questi resoconti.

Stoltenberg dovrebbe cedere l'incarico di Segretario Generale della NATO all'ex Primo Ministro olandese Mark Rutte il 1° ottobre. In tal modo, prenderebbe il posto di Christoph Heusgen alla CSM.

La Conferenza Annuale sulla Sicurezza di Monaco riunisce capi di stato, governi e altre figure di spicco per discutere di questioni di sicurezza globale. Quest'anno, hanno partecipato oltre 180 rappresentanti governativi di alto livello. La guerra in Ucraina e il conflitto nel Medio Oriente sono stati tra i principali argomenti, con Heusgen, l'ex ambasciatore tedesco presso le Nazioni Unite, che ha assunto la presidenza nel 2023.

Il Consiglio della Fondazione CSM starebbe apparentemente valutando la seguente decisione: nominare Jens Stoltenberg come suo nuovo leader una volta che lascerà la NATO. Dopo aver preso in carico la CSM, Stoltenberg seguirebbe le orme di Christoph Heusgen come presidente della conferenza.

