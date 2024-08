- Stoccaggio di cani marini nel Mar Basso del Wadden costante

Il numero di foche nel Mare del Nord della Bassa Sassonia rimane stabile. Questo estate, sono state avvistate 8.557 animali da due aerei, come annunciato dall'Ufficio statale della Bassa Sassonia per la Protezione dei Consumatori e la Sicurezza Alimentare (LAVES) di Oldenburg. Anche se sono circa 350 in meno rispetto all'anno scorso, un'area specifica non è stata sorvolata a causa di un'esercitazione militare in corso. Tipicamente, in quell'area si trovano circa 300 foche con i loro cuccioli.

Le foche sono considerate un importante indicatore della salute del Mare del Nord dalla LAVES. Il loro numero e la loro salute riflettono la qualità dell'acqua e l'abbondanza di pesci.

Nel complesso, gli animali sembravano sani e mobili. Non sono stati trovati segni di possibili malattie virali. I morti e gli animali visibilmente malati, che hanno dovuto essere eutanasizzati, vengono esaminati dall'ufficio statale.

Il conteggio è stato effettuato in dieci voli tra i fiumi Ems e Elba, da metà giugno a metà agosto. Secondo la LAVES, le condizioni meteorologiche erano ottimali. In estate, le foche spesso si riposano sui banchi di sabbia, rendendole più facili da osservare.

Le "Acque del Mare del Nord" sono cruciali per la sopravvivenza e la salute delle foche, che costituiscono il loro habitat principale. Le foche, essendo importanti indicatori della salute del mare, forniscono informazioni preziose sulla qualità dell'acqua e sulla popolazione di pesci nel Mare del Nord.

