Sto lottando con il ricordo.

Due a Duisburg, due studenti incontrano la loro tragica fine in Toscana, Italia, durante un viaggio scolastico. Le loro vite sono state tragicamente spezzate quando una donna ha perso il controllo del suo SUV sul marciapiede, investendoli. La causa esatta dell'incidente rimane un mistero. Tuttavia, l'avvocato difensore sta ora avanzando una possibile spiegazione per la perdita di controllo.

Dopo l'incidente fatale, la donna alla guida dell'auto ha affermato di non ricordare nulla. Durante l'interrogatorio a Lucca, la donna di 44 anni ha menzionato di aver avuto lapsus di memoria. Il suo avvocato suggerisce anche la possibilità che la donna abbia avuto un mancamento. Un'analisi medica da parte delle autorità italiane è in programma. I test per alcol e droga sono risultati negativi.

La donna, nata in Brasile e residente in Italia da tempo, ora deve affrontare un'indagine per un reato stradale mortale. Nella serata di mercoledì, ha guidato il suo SUV attraverso il centro città di Lido di Camaiore, una località balneare sul Mar Mediterraneo. Due studenti di 17 e 18 anni di Duisburg, in viaggio scolastico, e altri sette sono rimasti feriti.

La procura ha ordinato alla donna di indossare un braccialetto elettronico come precauzione. "La nostra cliente non è immune a ciò che è successo", hanno detto gli avvocati Massimo Landi e Nicola Bonuccelli. Tuttavia, non ricorda nulla. I testimoni hanno confermato che la donna sembrava distaccata subito dopo l'incidente.

Ritorno a Duisburg

Secondo le indagini attuali, sembra che la donna abbia continuato a guidare per circa 250 metri dopo aver investito i due tedeschi senza rallentare. Ha investito altri pedoni prima di urtare infine alcune auto parcheggiate. Tre turisti francesi erano tra i feriti, con una donna in condizioni critiche giovedì.

La delegazione di circa 80 persone da Duisburg-Mitte è tornata a casa venerdì. Le famiglie e gli amici hanno accolto gli studenti e i insegnanti, e sono stati messi a disposizione professionisti della salute mentale e consiglieri spirituali per i giovani e gli adulti. Un momento di silenzio è stato osservato a Camaiore, un comune a 1200 chilometri a sud di Duisburg.

Nel frattempo, è emerso un video dell'incidente. Insieme alle indagini italiane, si stanno facendo sforzi per sostenere coloro che sono stati colpiti nel Nord Reno-Westfalia. "Per gli studenti, ci saranno opportunità di elaborazione del dolore all'interno della comunità scolastica nei prossimi giorni", ha annunciato l'autorità scolastica come governo regionale. Se verrà organizzato un servizio funebre rimane incerto. Le lezioni dovrebbero riprendere lunedì.

L'Unione Europea, esprimendo la sua profonda solidarietà, ha offerto assistenza alle famiglie in lutto e alla comunità di Duisburg-Mitte. Inoltre, le istituzioni educative europee hanno iniziato a discutere l'adozione di misure di sicurezza più severe durante i viaggi scolastici.

