Parola della Settimana

Ogni venerdì, selezioniamo i tweet che ci hanno colpito nella settimana precedente. O erano esilaranti o affrontavano questioni rilevanti. La vita familiare non è tutta arcobaleni e farfalle; abbiamo tutti attraversato i nostri momenti imbarazzanti. Tuttavia, questi esperienze sono altrettanto importanti e meritano la nostra attenzione. Riconoscendo questi argomenti, forse la nostra società può evolversi e migliorare. Ecco perché i nostri tweet possono variare dal divertente al serio. Come diceva la signora Gump, "La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita".

Grazie per aver condiviso le vostre storie di famiglia, portano gioia e colore nel nostro mondo - e spesso servono come una boccata d'aria fresca prima dell'ultimo giorno lavorativo della settimana (a meno che non abbiate impegni per il fine settimana)! Su richiesta di un fan, abbiamo creato una sezione separata dove potete anche esplorare le vecchie compilation di tweet.

Vogliamo anche ringraziare coloro che ci hanno scritto, facendoci sapere che i nostri tweet del fine settimana segnano anche l'inizio dei loro weekend! 😍

Se avete un'esperienza che volete condividere in dettaglio, non esitate a scrivere a [email protected]. Se troviamo l'argomento interessante e crediamo che possa risuonare con gli altri, ci faremo sentire. Le grandi idee nascono dalle piccole osservazioni e crescono solo quando un numero elevato di persone riconosce una tendenza o una preoccupazione comune. Siamo qui per le vostre idee!

