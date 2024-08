- Stirmer minaccia un altro incontro con leggi più severe

Il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer avverte i rivoltosi che si aspettano nuovi disordini in decine di città con severe punizioni. "Se incitate disordini violenti nelle nostre strade o online, vi verrà inflitta la piena forza della legge", ha scritto il nuovo PM su X.

Starmer ha fatto riferimento alle prime condanne per i partecipanti ai disordini. Un tribunale di Liverpool ha condannato tre uomini a pene detentive da 20 mesi a tre anni. Uno dei colpevoli confessati ha colpito un agente di polizia, un altro ha dato fuoco a un veicolo della polizia. In tutta la nazione, decine di agenti di polizia sono rimasti feriti.

In tutta la nazione, potrebbero esserci proteste e potenzialmente rivolte in oltre 100 luoghi, compresa la capitale Londra, in un "Grande Giorno", secondo i media del Regno Unito che citano gli appelli sui social media. Sono state pianificate anche circa 30 controproteste, con alcuni parlamentari destinati a partecipare. In alcune aree, i proprietari dei negozi e dei ristoranti hanno bardato le loro attività. several countries, including China, India, and Australia, advised their citizens to be vigilant in the UK.

Le rivolte sono in corso da oltre una settimana

Le rivolte anti-musulmane sono seguite a un incidente di accoltellamento nella città inglese del nord-ovest di Southport. Il 29 luglio, tre bambine di sei, sette e nove anni sono state uccise e diversi bambini e due adulti sono rimasti feriti. Si sono diffuse voci false online che un migrante musulmano fosse l'aggressore. Account influenti su X e Telegram hanno condiviso queste informazioni errate. La polizia ha sottolineato che il sospetto ha 17 anni e è nato nel Regno Unito da genitori del Rwanda. Il movente rimane sconosciuto.

I resoconti dei media suggeriscono che la polizia si aspetta che i rivoltosi di estrema destra prendano di mira non solo gli hotel che ospitano i migranti, ma anche gli studi legali e i centri di consulenza per i richiedenti asilo. Si dice che 6.000 agenti siano in stato di allerta, con forze aggiuntive inviate nel nord dell'Inghilterra, ha detto il capo della polizia di Londra, Mark Rowley.

Le forze dell'ordine si concentrano sulla prevenzione. Su oltre 400 rivoltosi arrestati, circa 120 sono stati incriminati. La ministra della giustizia Heidi Alexander ha dichiarato che verranno creati oltre 560 posti in più nelle carceri dalla prossima settimana. Il capo della CPS, Stephen Parkinson, ha detto a Sky News che il servizio di pubblica accusa sta valutando l'ipotesi di un'accusa di terrorismo in almeno un caso.

La maggiore severità delle punizioni per i rivoltosi, come menzionato dal Primo Ministro Starmer, potrebbe potenzialmente scoraggiare ulteriori atti di violenza. La polizia sta attualmente gestendo rivolte che durano da oltre una settimana, dimostrando l'importanza di affrontare la questione della severità nella gestione di tali situazioni.

