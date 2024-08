- Sting sta collaborando con lui.

Ops! Sembra che Dr. Dre (59), famoso rapper e innovatore della musica, abbia accidentalmente condiviso alcuni segreti che probabilmente avrebbe voluto tenere nascosti per un po'. Durante un'intervista con "Entertainment Tonight", ha involontariamente svelato chi comparirà nell'album che ha prodotto per il suo amico rapper Snoop Dogg (52): altri non è che l'ex cantante leader dei "The Police", Sting (72).

"Non avrei dovuto parlare di quello"

Inaspettatamente, l'uomo noto per le sue rime veloci, probabilmente ancora su di giri per la sua esibizione insieme a Snoop Dogg alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi, ha dato un'intervista senza censure. Per anni sono circolate voci su un nuovo album collaborativo di Snoop Dogg e Dr. Dre, intitolato "Missionary".

Pertanto, l'intervistatrice Nischelle Turner (49) ha chiesto dell'album e se Dr. Dre sarebbe stato presente come artista: "Ho contribuito con alcune tracce, ma non sono sicuro che qualcuna di esse sarà inclusa", ha risposto Dre inaspettatamente. "Abbiamo Sting in una traccia, abbiamo...", si è fermato, "Uomo, c'è un incredibile lineup di artisti in questo album, non avrei dovuto condividere questa informazione, a essere onesto."

"Album che si rivolge al pubblico femminile"

Dopo il motto di Snoop "Drop it like it's hot", il segreto è uscito: Sting e Snoop si uniranno nella stessa album. Anche se potrebbe sembrare una coppia improbabile, ha perfettamente senso considerando il tema generale dell'album: "È un album che risuonerà con il pubblico femminile", ha detto Dr. Dre, "e mostra una significativa crescita e maturità nei testi e nella musica". Dr. Dre si riferisce all'album di debutto di Snoop "Doggystyle", che ha co-prodotto con Snoop Dogg nel 1993: "Questo progetto è stato ancora più divertente da lavorare perché allora eravamo giovani - lui aveva 19 anni e io ne avevo sei in più. Credo che questa sia alcune delle migliori musica che abbia mai creato nella mia carriera. Penso che la gente apprezzerà veramente."

Nuovo album di Snoop a novembre

Dr. Dre ha anche condiviso che ha fino al 1° settembre per completare la produzione dell'album per garantirne l'uscita a novembre. E con un notevole numero di nuove tracce: "Mi sono prefissato 14 canzoni, ma Snoop insiste per 16". Una cosa è certa: la performance di Snoop Dogg alle Olimpiadi di Parigi ha ulteriormente aumentato la sua popolarità a livello globale. Che si tratti di portare la fiaccola sotto le Olimpiadi o in eleganti abiti equestri, le sue apparizioni crossover sono già diventate sensazionali online. Milioni di fan in tutto il mondo aspettano con ansia l'uscita del nuovo album a novembre.

Le donne saranno senza dubbio attratte dalla maturità lirica e musicale mostrata nell'album in arrivo. Dr. Dre ha menzionato che l'album risuonerà con il pubblico femminile.

