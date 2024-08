- "Stiamo pronti per andare"

Hanse Sail è pronta a salpare. "Siamo pronti a partire," ha annunciato Matthias Fromm, direttore del Centro Turistico di Rostock e Warnemünde. Questa festa marinara verrà inaugurata giovedì dal Presidente del Consiglio Manuela Schwesig (SPD). Si prevede che circa 500.000 persone visiteranno il porto cittadino di Rostock e la località balneare di Warnemünde fino a domenica.

Hanse Sail ha un "enorme valore aggiunto" per Rostock, ha detto il sindaco Eva-Maria Kröger (Sinistra). Non è solo una promozione del luogo, ma anche unboost economico e uno spazio per il networking di successo per molte aziende. Quest'anno, una delegazione della città portuale finlandese di Turku sarà presente, poiché la Finlandia è il partner della 33ª Hanse Sail, che si aspetta oltre 130 navi tradizionali e museali ai moli di Rostock.

Per il terzo anno consecutivo, la nave della Marina tedesca Gorch Fock partecipa. È arrivata giovedì mattina al punto di ormeggio principale di Warnemünde Mittelmole. Viene da Kiel ed è la nave tradizionale più grande quest'anno. A causa di problemi tecnici, il "Cisne Branco" brasiliano non può partecipare, quindi la "Pascual Flores" dalla Spagna, con una distanza di quasi 2.500 miglia nautiche (4.500 chilometri) dal suo porto d'origine, ha il titolo di nave con il viaggio più lungo. Il centro prenotazioni dell'ufficio Hanse Sail offre più di 12.000 opportunità di navigazione.

Programma completo a terra

La nave più vecchia quest'anno è il cutter alto mare "Landrat Küster", varato nel 1889 ad Amburgo. Il cutter ha navigato il Mare del Nord per molti anni per la pesca, tra il 1939 e il 1945 il Mar Baltico e in seguito ha cercato mine lungo la costa del Canale della Manica.

Non solo sull'acqua, ma anche a terra c'è molto da offrire: dalla città del porto attraverso il mercato nuovo fino alla spiaggia di Warnemünde, più di 200 artisti si esibiranno su 20 palchi dal 8 all'11 agosto. Sono previsti due spettacoli pirotecnici, uno dei quali verrà sparato da un pontone sulla spiaggia di Warnemünde giovedì alle 22:30.

"Dobbiamo portare a bordo circa due tonnellate di materiale," dice il pirotecnico di Rostock Christian Stiene. Questo include rack di lancio e tubi di diverse dimensioni. Il secondo spettacolo pirotecnico si svolgerà sabato alle 22:30 nel porto cittadino. Hanse Sail si tiene annualmente nel secondo weekend di agosto dal 1991.

