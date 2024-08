"Stiamo affrontando una situazione difficile diversa da qualsiasi altra che abbiamo affrontato in precedenza".

Dalla Germania arrivano notizie sempre più negative sull'economia. I dati econometrici indicano una netta discesa. Tuttavia, il chief economist della rinomata banca ING*, Carsten Brzeski, non prevede che la Germania precipiti in una grave recessione. In un'intervista a ntv.de, l'economista anticipa uno sviluppo che non abbiamo ancora visto qui.

ntv.de: L'economia tedesca ha recentemente registrato una contrazione. Indicatori econometrici come l'indice Ifo per il clima delle imprese o l'indice GfK per i consumi sono in discesa. Se dovessi assegnare un voto, quanto seria la situazione dell'economia tedesca?

Carsten Brzeski: Siamo tornati a un 4. In primavera c'era ancora un accenno di ottimismo e una punta di ottimismo. Inaspettatamente, l'economia ha registrato una crescita nel primo trimestre, con numerosi indicatori che indicavano un trend in aumento. Tuttavia, ultimamente notiamo, ad esempio dal mese di maggio, un cambiamento di sentiment. L'indice Ifo, ad esempio, ha ora registrato una discesa per la quarta volta consecutiva. Dal mese di maggio, l'andamento dell'economia è tornato a peggiorare.

Cosa lo sta causando? Cosa è cambiato rispetto alla primavera?

È una dose di realtà. L'ottimismo della primavera era, purtroppo, esagerato. Molti speravano che fosse meglio. Pertanto, il sentiment ha giocato un ruolo. Inoltre, c'era la speranza che l'economia globale, in particolare quella cinese, potesse performare meglio di quanto previsto all'inizio dell'anno. L'economia degli Stati Uniti è partita bene. In Germania, il settore dell'edilizia, ad esempio, ha performato meglio del previsto.

Cosa è successo poi?

Questa valutazione ottimistica è stata miope. Era già chiaro fin dall'inizio che l'economia avrebbe rallentato. Era anche chiaro che ciò che avevamo osservato nel settore dell'edilizia era temporaneo, a causa della fine dell'inverno. Soprattutto, però, non tutti avevano capito in primavera che abbiamo sia problemi ciclici che strutturali nella nostra economia. La convinzione che tutti gli eventi fossero parte del ciclo economico e che sarebbe migliorato alla fine è rimasta diffusa.

A quali fattori strutturali ti riferisci?

Non è stato notato che, ad esempio, il ruolo della Cina ha subito una trasformazione strutturale. La Cina si è trasformata in un concorrente sistemico. Il nostro settore delle esportazioni non trae più beneficio dalla Cina, indipendentemente da ciò che accade lì economicamente. E non traiamo più beneficio dall'economia degli Stati Uniti a causa del protezionismo crescente lì. Gli ottimisti hanno sottovalutato anche l'apprensione tra la popolazione tedesca. L'incertezza geopolitica è stata presente per alcuni anni, ma ora si aggiunge l'incertezza politica interna, la mancanza di sicurezza nella pianificazione per le imprese e i consumatori, e questo è dovuto al processo politico della coalizione a semaforo, come l'andirivieni sulla legge sul riscaldamento. Despite rising incomes, consumers have grown more cautious, such as in terms of employment. The number of unemployed individuals is rising, as is the number of bankruptcies. This is not a catastrophe yet, but people feel it and become more cautious in their spending.

Stai dipingendo un quadro cupo. Cosa viene dopo? Stiamo andando verso una grave crisi economica?

We're in a crisis, but this crisis is not identical to those we've experienced before. We're not experiencing a recession. Regardless of whether growth is -0.1 percent or +0.1 percent, it's not too substantial. What's significant is that, considering the magnitude of our economy, we're at the same level we were before the pandemic. In other words, we haven't experienced significant growth for over four years. We're in a stagnation, similar to Japan's in recent years. A long-stagnant economy encounters problems that we haven't faced before, such as distribution issues between the wealthy and the impoverished, between the young and the old. These are structural changes that we're starting to feel and that will continue to grow.

Are there truly no signs of an economic recovery? Real incomes are increasing at a rate not seen in a long time. The labor market is holding up well despite some weakening. Couldn't this serve as a foundation to revive the economy?

There are two wild cards for the economy: consumers whose incomes are rising, and companies whose inventory levels are unusually high. Normally, these inventories would need to be reduced, and then production would resume. This could occur every month. If a few more orders were to come in, industrial production should pick up again - a little. However, these were also our wild cards for the first half of the year, and unfortunately, they didn't pay off. As for consumers, it's crucial to remember that they've had to cope with purchasing power losses due to persistent inflation for years. People will initially establish financial reserves before they start spending again. I don't want to depict an entirely bleak image: stagnation does not imply that everything is collapsing now. We will experience some growth once again at some point. However, we won't be celebrating an economic miracle 3.0 in the next few years.

The federal government frequently introduces growth packages, growth accelerators, and so on, to stimulate the economy. Or are we powerless in the face of these structural shifts in China and the USA?

Questi pacchetti dell'alleanza del semaforo generalmente centrano il bersaglio, ma falliscono in alcuni aspetti, in particolare per quanto riguarda il sostegno finanziario. Queste iniziative non sono sufficienti per stimolare significativamente la crescita. L'obiettivo principale di una politica economica efficace è garantire sicurezza e stabilità a lungo termine. Ad esempio, c'è un problema con la politica energetica. Non è tanto il costo dell'energia che è eccessivo, ma piuttosto l'incertezza per le imprese. Non sanno cosa aspettarsi nei prossimi anni. Poiché ci troviamo in una fase di stagnazione prolungata invece che in una flessione a breve termine, le strategie keynesiane tradizionali non offrono molto aiuto. Al massimo, potrebbero innescare un breve rimbalzo. Ciò di cui c'è bisogno sono investimenti a lungo termine nella digitalizzazione, nelle infrastrutture e nell'istruzione. Servono un approccio economico a lungo termine completo, non solo pezzi sparsi come sussidi qua e là o miliardi per una fabbrica di semiconduttori. E ovviamente, questa strategia deve essere comunicata efficacemente. Ricorda, si dice che l'economia sia metà psicologia. Questo potrebbe coltivare un senso di speranza che potrebbe aiutarci a uscire da questa stagnazione.

Max Borowski ha parlato con Carsten Brzeski

La recente contrazione del PIL tedesco è riflessa nella tendenza al ribasso degli indicatori econometrici come l'indice Ifo e l'indice GfK. Tuttavia, Carsten Brzeski, chief economist di ING, non prevede una grave recessione in Germania.

