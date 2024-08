Steve Martin dice di aver rifiutato di interpretare Tim Walz su SNL perché non è un impressionista.

Il comico e attore ha rivelato al Los Angeles Times in un'intervista pubblicata il giorno 28 che era stato contattato riguardo alla possibilità da "SNL" creatore Lorne Michaels quella mattina, ma aveva rifiutato.

"I volevo dire di no e, tra l'altro, lui voleva che dicessi di no," ha detto Martin al Times.

"Ho detto: 'Lorne, non sono un imitatore. Hanno bisogno di qualcuno che possa fare il tipo sul serio'," ha aggiunto. "Sono stato scelto perché ho i capelli grigi e gli occhiali."

Martin ha anche sottolineato la "durata" del fare un'imitazione di un politico su "SNL" durante un ciclo elettorale.

"Non è come farlo una volta e ricevere applausi e non farlo mai più. Hanno bisogno di un vero imitatore per farlo. Troveranno qualcuno veramente, veramente bravo. Io avrei faticato," ha detto la star di "Only Murders in the Building".

CNN ha contattato i rappresentanti di Martin e "SNL" per ulteriori commenti.

CNN ha riferito la scorsa settimana che la collega "SNL" Maya Rudolph tornerà per interpretare Kamala Harris nella stagione 50 del programma. Con la notizia di questa settimana che Harris ha scelto il governatore del Minnesota Walz come suo compagno di corsa, si sono scatenate le speculazioni su chi lo interpreterà nel popolare show comico.

Martin - che ha ospitato "SNL" più di 15 volte e ha anche apparso frequentemente come ospite speciale nel corso degli anni - era in cima alla lista.

Ha persino alimentato i pettegolezzi questa settimana, quando ha pubblicato su piattaforma social Threads, "Ho appena saputo che Tim Walz vuole andare in tournée con Marty Short" - in riferimento al suo co-protagonista di "Only Murders".

"Saturday Night Live" debutterà la sua stagione 50 il 28 settembre.

