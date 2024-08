- Stettner: il governo federale deve ri-regolare la politica di asilo

Il capo della fazione CDU Dirk Stettner ha invitato il governo federale a fornire maggiori sostegno agli stati federali nell'accettazione dei richiedenti asilo. Altrimenti, dovrebbe occuparsene da solo. "È assolutamente inaccettabile che gli stati e i comuni siano stati lasciati a fare i conti con i miliardi di costi e l'organizzazione dell'accoglienza e dell'alloggio dei richiedenti asilo per anni", ha detto all'agenzia stampa tedesca. "O la coalizione a traffico luminoso a livello federale cambia rotta rapidamente o dovrebbe anche assumersi questo compito da sola".

"Se il semaforo continua a rifiutare di riconoscere le realtà e agire, dovremmo passare a un cambiamento coerente delle responsabilità", ha detto Stettner. "Il governo federale ha grandi aree e i miliardi di tasse. Allora il semaforo federale dovrebbe costruire e gestire i centri di prima accoglienza e i centri di accoglienza d'emergenza sulle proprie proprietà".

Stettner richiede procedure d'asilo accelerate

Contemporaneamente, l'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (BAMF) dovrebbe accelerare le procedure d'asilo con più personale e deportare immediatamente i richiedenti respinti. "Solo i richiedenti asilo con prospettive di permanenza dovrebbero quindi essere collocati negli alloggi regolari gestiti dallo stato e dal comune".

Il governo federale sta causando il problema, poi dovrebbe anche risolverlo, ha argomentato Stettner. "Certo, questo ha ostacoli legali elevati", ha ammesso il capo della fazione CDU. "Misureremo la SPD, i Verdi e il FDP se o cambiano rapidamente la politica dell'asilo a livello federale o assumono la responsabilità delle loro azioni e danno il loro consenso alle necessarie modifiche legislative".

Stettner ha criticato il governo federale per il fatto di continuare ad accogliere i rifugiati senza limiti, senza attuare gli accordi della Conferenza dei Presidenti di governo, ad esempio per rafforzare il personale del BAMF, e non prendendo abbastanza sul serio i controlli alle frontiere.

