Steph Curry entra nella storia dei Warriors che battono i Grizzlies con una rimonta tardiva

I Warriors, fuori dal gioco, hanno messo alle strette i Grizzlies privi di Ja Morant, prendendo il primo vantaggio della serata a 45,7 secondi dalla fine per chiudere la partita e portarsi sul 3-1 nella serie best-of-seven.

Curry ha segnato 18 punti nell'ultimo quarto, pareggiando la partita al 90° a 3:25 dalla fine, e poi ha realizzato otto tiri liberi nell'ultimo minuto, portando la sua squadra in vantaggio.

"Non abbiamo capito nulla, ma solo di non lasciare che i primi tre quarti influenzino il fatto che avevamo ancora la possibilità di vincere la partita", ha detto Curry ai giornalisti dopo la partita. "Tirare i tiri che si pensa di poter fare, giocare in modo aggressivo, prendersi cura della palla. Abbiamo fatto tutte queste cose".

Il compito di Golden State è stato reso più difficile dall'assenza dell'allenatore Steve Kerr, che è risultato positivo al Covid-19 due ore prima dell'inizio della partita e non ha potuto prendere posto in panchina.

Il suo posto è stato preso dall'assistente Mike Brown, che nella prossima stagione assumerà il ruolo di capo allenatore dei Sacramento Kings e che in precedenza aveva guidato i Warriors a un record di 11-0 durante la corsa al titolo del 2017 quando Kerr era assente.

"Il suo record di head coaching per una partita di playoff dei Warriors credo sia imbattuto", ha detto la guardia dei Warriors Klay Thompson. "Ci è mancato molto Steve, solo la sua voce, la sua presenza, ma ci siamo già passati nel 2017 quando Mike è subentrato e abbiamo ottenuto molte vittorie, quindi ho riflettuto molto su questo".

Entrambe le squadre hanno perso l'occasione di staccarsi a causa della loro scarsa capacità di tiro, con nessuna delle due squadre che ha raggiunto il 42% dal campo e il 26% da oltre l'arco.

I Warriors sono stati 0-15 dalla profondità fino a quando Otto Porter Jr. ha realizzato un tiro da tre a 3:24 dalla fine del secondo quarto. Thompson ha sbagliato tutti e sette i suoi tentativi da tre punti, ma ha comunque contribuito con 14 punti e sette rimbalzi.

La difesa dei Grizzlies - guidata da Jaren Jackson Jr. che ha bloccato cinque tiri e ha effettuato due rubate - ha bloccato l'attacco dei Warriors, tenendoli a soli 38 punti nel primo tempo.

Jackson Jr. ha guidato Memphis con 21 punti anche in assenza del playmaker Morant, infortunatosi al ginocchio destro nella gara 3 di sabato. Tyus Jones ha aggiunto 19 punti, sei rimbalzi e cinque assist.

"È una partita difficile. È una pillola dura da mandar giù. Sembrava che fossimo in vantaggio per tutta la partita", ha dichiarato Jones ai media nel post-partita. "Sembrava che fossimo in una buona posizione. Sembrava che ci fossimo messi in una buona posizione per vincere una partita e le cose non sono andate come volevamo".

Gara 5 è in programma mercoledì a Memphis.

I Celtics pareggiano la serie contro i Bucks per 2-2

Nella Eastern Conference, Al Horford ha segnato il suo record di carriera nella postseason con 30 punti, mentre i Boston Celtics hanno prodotto una devastante serie di punti nel finale per sconfiggere i Milwaukee Bucks 116-108 e pareggiare la serie best-of-seven con due partite a testa.

"Di solito mi faccio i fatti miei", ha detto Horford ai media dopo la partita. "Mi emoziono, ma credo che si scelgano i punti e i momenti giusti. Questa è stata una partita ricca di emozioni".

Nonostante un vantaggio di 11 punti a metà del terzo quarto, i Celtics si sono risollevati con un 10-0 che li ha riportati in gara, prima di superare i Bucks per 43-28 nel quarto quarto.

Milwaukee ha riguadagnato il vantaggio per 94-92 a 6:02 dalla fine, ma i Celtics hanno risposto con un 14-2 che ha messo la partita fuori dalla portata dei Bucks.

Giannis Antetokounmpo ha guidato il punteggio di Milwaukee con 34 punti, 18 rimbalzi e 5 assist, mentre Brook Lopez ha chiuso con 17 punti e 7 rimbalzi.

"Al [Horford] ha disputato una partita straordinaria", ha dichiarato Jrue Holiday, autore di 16 punti, 7 rimbalzi e 9 assist. "Penso che siamo scesi in campo e abbiamo avuto alcuni tiri che di solito facciamo, ma non siamo riusciti a finirli. Ma bisogna dargliene atto. Hanno fatto più giocate".

I Celtics hanno il vantaggio di giocare in casa due delle prossime tre partite della serie. Gara 5 è in programma mercoledì al TD Garden di Boston.

Fonte: edition.cnn.com