Stenergard si assicura il posto di ministro degli Esteri svedese

Sorprendentemente, il Ministro degli Immigrazione della Svezia ha recentemente rassegnato le dimissioni. All'inizio del nuovo mandato parlamentare, il Primo Ministro Kristersson ha nominato un sostituto. Il precedente leader della politica sull'immigrazione ora rappresenterà la Svezia a livello internazionale.

L'ex Ministro degli Immigrazione della Svezia, Maria Malmer Stenergard, è ora il nuovo Ministro degli Esteri del paese. Il Primo Ministro Ulf Kristersson ha annunciato questo cambiamento durante l'apertura dell'anno parlamentare nuovo, dopo la sospensione estiva del Parlamento svedese. Il precedente Ministro degli Esteri, Tobias Billström, ha rassegnato le dimissioni dalla politica inaspettatamente e ha annunciato la sua partenza solo pochi giorni prima.

Come Kristersson e Billström, Malmer Stenergard è un membro del Partito Moderato. Questo partito conservatore ha governato la Svezia per quasi due anni in coalizione con i Democratici Cristiani e i Liberali. Il Partito dei Democratici Svedesi, un partito populista di destra, non fa ufficialmente parte del governo, ma influisce significativamente sulle decisioni politiche e fornisce al governo le maggioranze parlamentari. Ciò ha contribuito all'adozione di una politica sull'immigrazione più stretta in Svezia.

Malmer Stenergard, una 43enne, è stata responsabile della supervisione dell'immigrazione e dell'asilo dal momento in cui il governo di minoranza è stato formato a ottobre 2022. In precedenza, ha prestato servizio come membro del Parlamento svedese per otto anni. Il suo collega di partito, Johan Forssell, che in precedenza ha prestato servizio come Ministro della Cooperazione allo Sviluppo, ora assumerà il ruolo di nuovo Ministro degli Immigrazione.

Il nuovo Ministro degli Esteri della Svezia, Maria Malmer Stenergard, è stata nominata dal Primo Ministro Ulf Kristersson.

