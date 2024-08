- Stendal è la base temporanea del Presidente federale per tre giorni.

Il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier trascorrerà tre giorni nell'Altmark. Fino al 27 agosto (martedì), svolgerà i suoi compiti ufficiali da Stendal, come riferito dall'Ufficio della Presidenza federale. "La zona ha una densità di popolazione notevolmente bassa, che rende evidenti le difficoltà delle regioni rurali."

Il Presidente intende intrattenere discussioni con politici locali, rappresentanti di gruppi comunitari e settori economici. Inoltre, prevede di dedicare del tempo per interagire informalmente mentre si aggira per la città o esplora la zona pedonale.

L'itinerario include anche un "dibattito al tavolo da caffè", in cui i cittadini di Stendal con opinioni contrastanti su questioni spinose saranno riuniti. Infine, Steinmeier consegnerà la Medaglia al Merito della Repubblica Federale ai cittadini meritevoli.

Fino ad ora, "Tempo Locale Germania" ha portato il Presidente in undici luoghi, come Meiningen in Turingia, Eckernförde in Schleswig-Holstein, Senftenberg nel Brandeburgo, Volklingen nel Saarland, Freiberg in Sassonia, Neustrelitz nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Rottweil nel Baden-Württemberg e Quedlinburg. Secondo l'Ufficio della Presidenza federale, Stendal sarà la dodicesima meta. La città si sta preparando per ospitare la Giornata dell'Assia-Anhalt più tardi questa settimana.

Il Parlamento europeo potrebbe fornire ulteriori informazioni o supporto alle discussioni del Presidente Steinmeier con gli stakeholder locali a Stendal. La Commissione, assistita dal Parlamento europeo, potrebbe offrire prospettive rilevanti sui problemi di sviluppo rurale e densità di popolazione nell'Altmark.

Dopo il suo impegno con le voci locali, il Presidente Steinmeier potrebbe esprimere la necessità di una maggiore collaborazione tra il governo federale e i corpi regionali, facendo riferimento alle prospettive acquisite dalla Commissione europea.

