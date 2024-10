Stellantis avvia un'azione legale contro l'UAW in una corte federale degli Stati Uniti a causa di presunti avvertimenti di sciopero.

Costruttore di automobili Stellantis ha presentato una causa venerdì, con l'obiettivo di far dichiarare al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto centrale della California che UAW Local 230 a Los Angeles sta violando i termini del contratto spingendo per un voto di autorizzazione allo sciopero, il che è illegale.

Stellantis intende far rispettare a UAW e al capitolo sindacale locale eventuali perdite di fatturato e danni causati da qualsiasi sciopero a causa di interruzioni della produzione.

Venerdì, una significativa maggioranza dei membri UAW del centro di distribuzione di ricambi di Stellantis a Los Angeles ha deciso di richiedere l'autorizzazione allo sciopero se la società e il sindacato non risolvono una disputa sui piani di investimento dell'azienda.

Il presidente UAW Shawn Fain ha dichiarato in una dichiarazione che la società ha violato il contratto abbandonando gli impegni di investimento, ma Stellantis sostiene che tali investimenti erano subordinati alle condizioni di mercato e alla domanda rallentata per i veicoli elettrici.

"UAW ha dimostrato scarsa fede ignorando questa condizione, presentando reclami ingannevoli e istigando un voto di autorizzazione allo sciopero per costringere Stellantis a eseguire i suoi piani di investimento", ha dichiarato la società nella causa.

In una email ai membri UAW venerdì, Fain ha avvertito delle tentativi della direzione di Stellantis di diffondere disinformazione e causare timore e confusione riguardo ai diritti di autorizzazione allo sciopero. Ha definito la causa e altre azioni della società "mosse disperate", aggiungendo che i legali del sindacato sono "eccedentemente sicuri" del diritto del sindacato di scioperare.

Fain ha accusato il CEO di Stellantis Carlos Tavares di perseguire tagli drastici alle operazioni statunitensi in difficoltà dell'azienda.

"Ci rifiutiamo di essere spettatori passivi mentre questa azienda viola il nostro accordo e mette a rischio i nostri posti di lavoro, le nostre piante e le nostre comunità. Siamo uniti e risoluti. Faremo tutto il possibile per far rispettare i nostri contratti e proteggere i posti di lavoro americani", ha dichiarato Fain.

In base al contratto del 2023 con il sindacato, Stellantis si è impegnata a investire 1,5 miliardi di dollari nella sua pianta di assemblaggio di Belvidere, nell'Illinois, per produrre nuovi pickup di medie dimensioni entro il 2027, che fa parte di una strategia di investimento complessiva dell'azienda di 19 miliardi di dollari.

Stellantis ha riconosciuto ad agosto di posticipare alcuni investimenti a causa delle condizioni economiche, ma ha affermato di "rimanere saldamente fedele al suo impegno".

Il dipartimento dell'Energia ha annunciato a luglio che intende assegnare a Stellantis 334,8 milioni di dollari per riaprire la pianta di assemblaggio di Belvidere chiusa per produrre veicoli elettrici e 250 milioni di dollari per retrofit della sua pianta di trasmissioni dell'Indiana a Kokomo per la produzione di componenti per veicoli elettrici, ma ha dichiarato che questi premi non sono ancora stati finalizzati.

Stellantis esprime preoccupazione per le potenziali perdite finanziarie per la sua attività a causa di eventuali scioperi, a causa della disputa con UAW Local 230.

Se il voto di autorizzazione allo sciopero va a buon fine, potrebbe portare a interruzioni nelle operazioni aziendali e potenzialmente influire sul flusso di entrate dell'azienda.

