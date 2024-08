- Stella sulla Walk of Fame con la famiglia

Vince Vaughn (54) è entusiasta di aver ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame, ma è ancora più entusiasta della sua famiglia che lo ha accompagnato alla cerimonia del lunedì. Sua moglie Kyla Weber era al suo fianco, insieme ai loro due figli, la figlia Locklyn (13) e il figlio Vernon (11). I genitori e le due sorelle di Vaughn erano presenti, secondo i resoconti dei media.

"Mia bellissima moglie Kyla, sono così felice che tu sia qui ora, sono così grato per te e per questi meravigliosi bambini e per tutte le risate che condividiamo", ha detto Vince Vaughn mentre la sua stella veniva svelata. "Quanto questo significa per me", ha detto l'attore riguardo all'onore, "Vernon e Locklyn, dovete sapere che siete la cosa più importante del mondo per me".

I suoi figli non sono forse così "lucrosi" come essere una star di Hollywood e non gli danno accesso alle cose che ne derivano, ma, "Tuttavia, siete la cosa più importante e vi voglio molto bene. È bello avervi entrambi qui".

"Essere un genitore è una grande gioia"

La star de "The Wedding Crashers", che spesso ha interpretato eterni scapoli nelle prime fasi della sua carriera, ha spesso parlato delle gioie della paternità. "Essere un genitore è una grande gioia", ha detto Vaughn in un'intervista al "New York Times" di recente.

Vince Vaughn non è spesso visto con la sua famiglia sul red carpet. Deve essere un'occasione speciale, come nel 2015 quando la star ha lasciato le sue impronte al TCL Chinese Theatre di Los Angeles. E ora, a questo ancora maggiore onore sulla leggendaria Hollywood Walk of Fame.

