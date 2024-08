- Stella sta cercando un individuo, indipendentemente dal sesso.

Per oltre un decennio, RTL ha accompagnato "The Bachelorette" in un viaggio alla ricerca dell'affetto. Tuttavia, la prossima stagione, in partenza il 26 agosto, introduce una svolta insolita. Non solo sarà esclusiva per il servizio di streaming RTL+, ma i concorrenti maschi di questa edizione si troveranno di fronte a una sfida inedita: la partecipazione delle donne.

La nuova "Bachelorette", Stella Stegmann, fa storia come la prima bisexual a ricoprire questo ruolo. La 27enne di Monaco aveva da tempo considerato di partecipare al programma e ha condiviso i suoi sentimenti con Deutsche Presse-Agentur in un'intervista. "Ora sono pronta, perché ho recentemente vissuto una relazione importante - la mia prima con una donna. Era la prima donna di cui mi sono innamorata. Pertanto, sono la prima bisexual 'Bachelorette'."

In termini di genere, il rapporto è equamente diviso: 50:50

Partendo per il suo viaggio in Thailandia, Stegmann cercava un partner perfetto, fosse esso una donna o un uomo. "Sono rimasta aperta a entrambi i sessi, con una suddivisione del 50:50. Mi sono concentrata di più sull'individuo in sé, piuttosto che sul suo genere." Poiché le riprese sono già terminate, non può rivelare dettagli.

La sua predecessora, Sharon Battiste, ha recentemente rivelato su Instagram di aver riconquistato il suo partner scelto della stagione 2022 - l'unica coppia vincente di "Bachelorette" ancora insieme. Stegmann ha confessato di temere che l'amore le sfuggisse.

"Temevo di non trovare l'amore"

"Temevo di non trovare l'amore, che non ci fosse nessuno con cui desiderassi condividere il futuro", ha confessato a dpa. "Temevo che potessi innamorarmi e che i loro sentimenti non fossero reciproci, e mi preoccupavo della possibilità che qualcuno se ne andasse volontariamente per causare dolore, così come temevo che altri potessero giudicarmi per la mia identità e sfidare la struttura eteronormativa." Tuttavia, la speranza e l'attesa hanno superato tutte le apprensioni.

20 pretendenti hanno puntato sulla rosa finale del programma, insieme alla possibilità di acquisire nuovi follower su Instagram e altre piattaforme.

"Fiduciosa che nasceranno sentimenti autentici"

"Tutti pensano che tutti siano lì per la fama, e in effetti, simili pensieri attraversano la mente di tutti, ma ogni individuo spera sinceramente di trovare l'amore lì", afferma Stegmann. "Anche se potresti inizialmente credere di voler partecipare, il pensiero di trovare l'amore della tua vita rimane costante." È convinta che si svilupperanno sentimenti autentici. L'idea che tutto ciò sia solo per attirare clic è ridicola.

