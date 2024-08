- "Stella cerca il primo doppio coniuge" - Stella cerca un potenziale partner, indipendentemente dal sesso

Da oltre un decennio, RTL accompagna "The Bachelorette" in un viaggio d'amore. Ma questa nuova stagione, che inizia il 26 agosto, è unica. Non verrà trasmessa in televisione gratuita come al solito, ma solo sulla piattaforma di streaming RTL+. Inoltre, i concorrenti maschili di questa stagione si trovano di fronte a una forte concorrenza: non sono gli unici a contendersi la rosa finale, anche le concorrenti femminili si uniscono alla gara.

La "Bachelorette" di questa stagione, Stella Schmidt, è la prima donna bisessuale a ricoprire questo ruolo. La 27enne di Monaco ha pensato di partecipare allo show per molto tempo, come ha condiviso con l'Agenzia tedesca di stampa. "Ora è il momento giusto per me perché ho recentemente avuto una relazione significativa - la mia prima con una donna. Lei è stata la prima donna di cui mi sono innamorata. E così, sono la prima 'Bachelorette' bisessuale".

"Benvenuti alla 'Bi-Bachelorette'", annuncia il trailer condiviso da RTL online.

Il genere non è un fattore - 50:50

E così, parte per la Thailandia in cerca del suo perfetto compagno - che sia una donna o un uomo. "Ero aperta a uomini e donne - 50:50", ha detto. Non si concentrava sul genere, "ma piuttosto sulla domanda, che tipo di persona è?". Lo show è già stato girato, quindi non può rivelare l'esito. Tuttavia, i numeri non favoriscono esattamente le donne: ci sono 15 uomini e solo cinque donne.

"Le donne sono un tipo diverso di sfida", dice uno dei concorrenti nel trailer. "Due mondi diversi si scontrano qui", e: "Questo è completamente diverso dal passato".

La sua predecessora, Sharon Battiste, ha recentemente annunciato su Instagram che lei e il suo prescelto della stagione 2022 sono tornati insieme - l'unica coppia vincente di "Bachelorette" ancora insieme attualmente. Schmidt ha ammesso di essere preoccupata di non trovare l'amore lei stessa.

"Temevo di non innamorarmi, che non ci fosse nessuno per me con cui costruire un futuro", ha detto a dpa. Ma se il trailer di RTL è attendibile, le sue paure erano infondate. "Mi sono innamorata di entrambi", dice Schmidt nel trailer.

"Temevo che magari mi sarei innamorata e i sentimenti non sarebbero stati ricambiati, e temevo che qualcuno se ne sarebbe andato volontariamente e mi avrebbe fatto male, e anche temevo che le persone mi avrebbero giudicata per chi sono e che sto sfidando la struttura eteronormativa. Ma la speranza e l'entusiasmo hanno superato tutto", ha detto a dpa.

20 concorrenti sperano nella rosa finale - e probabilmente anche nella fama e nei nuovi follower sui social media.

"Certo, tutti pensano alla fama, ma per ognuno la speranza di trovare l'amore è estremamente alta", ha detto Schmidt. "E anche se all'inizio potremmo dire che vogliamo partecipare allo show, il pensiero c'è sempre: potrei trovare l'amore della mia vita. Sono completamente certa che si svilupperanno sentimenti veri. Quelle accuse che tutto è solo per i clic sono sciocchezze".

Stella Schmidt, sentendosi coraggiosa dopo il suo primo amore con una donna, confessa "Ti amo" a qualcuno durante il suo viaggio verso la perfezione nella 'Bi-Bachelorette'. La stagione unica, con una rappresentanza equality di uomini e donne, sfida le norme e le aspettative tradizionali, suscitando emozioni oltre all'amore per la fama.

