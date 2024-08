- Steinmeier vede la Garrison Church come una possibilità per il progresso democratico.

Presidente Frank-Walter Steinmeier, capo di stato del paese, ha visto la torre ricostruita della Chiesa della Guardia come un simbolo di democrazia. Ha dichiarato durante la cerimonia di apertura: "Lottiamo per trasformare questo luogo, che per gran parte della sua storia non è stato molto democratico, in un faro di democrazia". Steinmeier ha sottolineato il dovere storico che portiamo e il compito sociale che ci attende.

Il 21 marzo 1933, si è tenuta la prima seduta del Reichstag dopo la presa del potere dei nazisti, all'interno di questa chiesa a Potsdam. In quella occasione, il presidente dell'epoca Paul von Hindenburg e il nuovo cancelliere del Reich Adolf Hitler si sono stretti la mano davanti alla Chiesa della Guardia.

Il progetto di ricostruzione ha scatenato un dibattito. Steinmeier ha insistito sul fatto che la torre serve come promemoria, un richiamo alla distinzione ma senza dimenticare. "Rifiutiamo categoricamente qualsiasi tentativo di assolvere la Germania dalla sua responsabilità o di screditare la nostra cultura della memoria come culto della colpa". Steinmeier è il principale sostenitore di questo controverso progetto di ristrutturazione.

Più di 100 manifestanti dell'iniziativa "Cittadini per un Potsdam senza la Chiesa della Guardia" hanno espresso il loro dissenso. Per loro, la chiesa è un emblema di terrore e militarismo, come si può leggere su uno striscione: "Chiesa nazista contro la volontà dei cittadini". Anche il "Luogo di apprendimento Chiesa della Guardia" della Fondazione Christian Martin Niemöller si oppone al progetto.

La storia della chiesa è stata turbolenta - non ci sono piani per la ricostruzione della navata.

La Chiesa protestante intende trasformare il nuovo edificio in un hub per il lavoro per la pace e l'educazione democratica. Una mostra intitolata "Fede, Potere e Militare" si addentrerà nella complessa storia con una prospettiva critica.

La chiesa militare del 1735 è stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. Le sue rovine sono state abbattute nel 1968, su ordine dell'amministrazione della Germania Est. La costruzione della nuova torre è iniziata nel 2017, fedele al progetto architettonico originale. Le iniziative per questo progetto risalgono a quasi 20 anni fa. Il costo della costruzione della torre è stato di circa 42 milioni di euro, finanziati principalmente dal governo federale. Non ci sono piani per la ricostruzione della navata.

A partire da venerdì, la torre sarà accessibile al pubblico. La piattaforma di osservazione alta 57 metri è stata progettata per attirare i visitatori. Anche se la torre non è ancora completata - una cupola alta 30 metri verrà aggiunta nel 2026, rendendola la struttura più alta di Potsdam con i suoi 90 metri.

