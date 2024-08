Steinmeier vede la Chiesa della Guardia come una prospettiva per rafforzare la democrazia

Il restauro della Chiesa della Guardia, che ha subito sia l'incendio che la demolizione durante la Seconda Guerra Mondiale, rimane un argomento controverso. Situata nel cuore di Potsdam, questo sito storico ha un peso significativo. Per il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, il completamento della torre simboleggia un dovere collettivo per la nostra società.

Parlando alla folla durante l'inaugurazione, Steinmeier ha sottolineato l'importanza del sito come faro della democrazia. "Insieme, trasformiamo questo luogo, che è stato lontano dalla sua essenza democratica per lunghi periodi, in una fortezza democratica", ha dichiarato Steinmeier. "Questo è il nostro obbligo storico e una responsabilità condivisa per la nostra società".

Il 21 marzo 1933, la prima sessione del Reichstag dopo l'ascesa al potere del regime nazista si è svolta all'interno delle mura della chiesa di Potsdam, segnando il "Giorno di Potsdam". Durante questo evento, il nuovo Cancelliere del Reich Adolf Hitler ha stretto la mano al Presidente del Reich Paul von Hindenburg di fronte alla chiesa.

Il progetto di ricostruzione della chiesa ha suscitato controversie tra diversi gruppi per motivi diversi. Steinmeier vede la torre come un importante promemoria per commemorare, distinguere, ma non dimenticare. "Condanniamo fermamente qualsiasi tentativo di minimizzare la responsabilità tedesca o screditare la nostra cultura del ricordo come una colpa", ha affermato Steinmeier. "Ci opponiamo fermamente a questi tentativi - lo facciamo". Il progetto di ricostruzione, di cui Steinmeier è il patrono, è stato un argomento controverso.

Opposizione alla ricostruzione

Più di 100 membri dell'iniziativa dei cittadini "Potsdam senza la Chiesa della Guardia" hanno protestato contro la costruzione, vedendo la chiesa come un simbolo di terrore e militarismo. Uno striscione alla manifestazione recitava: "Chiesa nazista: contro la volontà dei cittadini". Anche il "Luogo di apprendimento Chiesa della Guardia" della Fondazione cristiana Martin Niemöller condivide questa opposizione.

La Chiesa protestante intende stabilire il nuovo edificio come un rifugio per il lavoro per la pace e l'educazione democratica. Una mostra futura intitolata "Fede, Potere e Militare" esaminerà criticamente la storia della chiesa.

La chiesa militare, che risale al 1735, è stata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale e successivamente demolita su ordine della leadership della DDR nel 1968. La costruzione della nuova torre è iniziata nel 2017, cercando di mantenere l'aspetto originale. Il concetto per il progetto risale quasi a 20 anni. Il costo stimato per la costruzione della torre era di circa 42 milioni di euro, con la maggior parte del finanziamento che proveniva dal governo federale. Non ci sono intenzioni di ricostruire la navata della chiesa.

La torre sarà accessibile al pubblico a partire da venerdì, con la piattaforma di osservazione a 57 metri prevista per attirare i visitatori. Tuttavia, la costruzione non è ancora completata. Una cupola alta 30 metri è prevista per essere aggiunta nel 2026, rendendo la torre il edificio più alto di Potsdam a 90 metri.

Nonostante la controversia sulla ricostruzione della Chiesa della Guardia, il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier la vede come un'opportunità per la commemorazione e la riconciliazione. Crede che la torre completata possa servire come promemoria del passato tedesco e un'occasione per promuovere i valori democratici.

Durante il processo di costruzione, diversi gruppi, tra cui l'iniziativa "Potsdam senza la Chiesa della Guardia", hanno espresso la loro opposizione al progetto, vedendo la chiesa come un simbolo di terrore e militarismo.

