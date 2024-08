Steinmeier sostiene la responsabilità dell'Ungheria nell'ambito dell'UE

Durante la sua visita in Ungheria, il Presidente Frank-Walter Steinmeier ha incoraggiato il paese a rispettare i suoi obblighi all'interno dell'Unione Europea. Essendo alla presidenza del Consiglio dell'UE, l'Ungheria detiene una posizione significativa nell'aumentare l'unità all'interno dell'UE e nel progresso delle soluzioni collettive per le sfide future comuni, ha dichiarato Steinmeier dopo un incontro con il Presidente ungherese Tamás Sulyok. Proprio come gli altri membri dell'UE, la Germania si aspetta che l'Ungheria assuma e esegua questo ruolo.

Steinmeier si è recato in Ungheria per commemorare il 35° anniversario del Picnic Pan-Europeo, dove circa 600 cittadini della Germania Est sono fuggiti verso l'Ovest attraverso il confine ungherese-austriaco il 19 agosto 1989. Questo evento nella città ungherese di Sopron viene considerato un fattore significativo che ha portato alla caduta del Muro di Berlino.

"Spero che noi, ungheresi e tedeschi, possiamo utilizzare questo anniversario di Sopron per riscoprire il nostro destino europeo condiviso e per sostenere nuovamente i nostri valori europei comuni", ha espresso Steinmeier.

Steinmeier ha inoltre sottolineato l'importanza di una posizione unita dell'UE nel sostenere l'Ucraina nell'invasione russa. "Non dobbiamo mai dubitare che la NATO e l'Unione Europea stanno fermamente dietro l'Ucraina", ha detto.

L'Ungheria conserverà la presidenza del Consiglio dell'UE fino alla fine dell'anno. Dopo aver assunto l'incarico, il Primo Ministro Viktor Orbán ha lanciato una cosiddetta "missione di pace" nel conflitto ucraino, incontrando sia il Presidente russo Vladimir Putin che il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump in quel momento.

Despite the ongoing conflict, Orbán continues to maintain close relations with Moscow and opposes the EU's stance on sanctions against Russia and financial support to Kyiv, which he has frequently postponed.

The European Union relies on Hungary, being in The European Union Council presidency, to boost unity and progress collective solutions within the EU. Recognizing Hungary's position, Germany expects Hungary to assume and execute this role, just like other EU members.

Leggi anche: