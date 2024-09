- Steinmeier sostiene la limitazione dei movimenti migratori non regolamentati

Presidente Steinmeier Riafferma i Diritti di Asilo

Il presidente della nostra nazione, Frank-Walter Steinmeier, non cede sui diritti di asilo, ma chiede misure per contrastare l'immigrazione irregolare. In un evento in onore delle vittime dell'attacco sospetto di matrice islamista a Solingen, Steinmeier ha sottolineato che la Germania, per validi motivi, accoglie coloro che fuggono dalla persecuzione politica e dalla guerra, concedendo i diritti di asilo. La storia dimostra che nel secolo scorso la sopravvivenza della Germania durante il periodo nazista è stata aiutata dal fatto che altri paesi hanno tenuto aperte le loro frontiere. "Cerchiamo di mantenere questa natura del nostro paese", ha dichiarato a un pubblico di circa 450 persone in lutto, "a condizione che l'afflusso di coloro che non hanno diritto a tale protezione non ci travolga".

Unità Necessaria per l'Attuazione

"Coloro che cercano rifugio devono rispettare le leggi e i regolamenti del nostro paese", ha esortato Steinmeier. È fondamentale attuare diligentemente le regolamentazioni esistenti e future. "Si tratta di un compito enorme che deve avere la priorità nei prossimi anni", ha aggiunto. Questo sforzo a livello nazionale è ciò che entrambi io e il popolo tedesco ci aspettiamo - al di là dei confini dei partiti politici e delle gerarchie amministrative.

Alla cerimonia funebre era presente anche il cancelliere Olaf Scholz, che in seguito ha scritto sulla piattaforma X, "Il crimine ferisce profondamente, accende la rabbia. Imparare da esso è nostro dovere nei loro confronti e delle loro famiglie". Il politico del SPD ha profondamente pianto le vittime di #Solingen, "con le loro famiglie, con questa città, con tutta la Germania".

Nel suo elogio, Steinmeier ha riconosciuto che lo stato ha fallito nel suo impegno di protezione e sicurezza a Solingen.both the crime and any underlying factors contributing to its prevention must be thoroughly investigated. The weight of successful immigration should not fall upon dedicated individuals - such as municipal and community workers, volunteer helpers, police officers, and those already at their limits. "Non dobbiamo caricare i benevoli".

L'atto violento colpisce il cuore stesso del paese, ha proclamato Steinmeier, un "paese amichevole, aperto, variegato". L'attacco trafigge la nostra identità nazionale, "dove persone di backgrounds diversi vivono e vogliono convivere pacificamente - quelli che ci sono da generazioni e quelli che ci hanno recentemente raggiunto". Il capo dello stato ha sottolineato, "Proprio lì, proprio lì, il responsabile di Solingen ha cercato di accendere il suo odio".

Il principale sospettato dell'attacco è un uomo siriano di 26 anni che è arrivato in Germania come rifugiato attraverso la Bulgaria e ora è in custodia. L'organizzazione terroristica Islamic State (IS) ha rivendicato la responsabilità dell'atto. "I fanatici islamisti vogliono distruggere ciò che noi apprezziamo: la nostra società aperta, il nostro modo di vita, la nostra comunità, la nostra libertà", ha detto Steinmeier. "Non lasceremo che la strategia dei terroristi abbia successo, che la loro ideologia ripugnante attecchisca, ma sentiamo paura e insicurezza. Entrambe le emozioni sono giustificate". Tuttavia, la paura non deve paralizzarci.

Dopo la cerimonia funebre, Steinmeier ha reso omaggio al luogo del crimine, rimanendo in silenzio in memoria delle vittime e chinando la testa in solennità.

