- Steinmeier sostiene la fiducia o la fedeltà in questo contesto.

Il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier incoraggia i residenti dell'Assia-Anhalt a credere nel futuro. È ottimista che lo stato riuscirà a superare la sua crisi economica, come ha sottolineato durante la sua visita a Stendal con MDR Sassonia-Anhalt. Questa ottimismo si estende a livello federale e all'Assia-Anhalt stessa. Sono previsti investimenti importanti, ad esempio a Magdeburgo. A differenza delle precedenti supposizioni, la migrazione dall'Assia-Anhalt non è così significativa come si pensava. Vari regioni hanno segnalato addirittura una crescita economica, ha sottolineato Steinmeier.

Gli ultimi anni e decenni hanno visto progressi significativi. Tuttavia, non c'è alcuna garanzia che la traiettoria di questo stato rimanga invariata. Per affrontare crisi come il COVID-19 o il conflitto in Ucraina, l'azione collettiva è essenziale. "Non credo che possiamo affrontare questi problemi continuando a criticare noi stessi", ha affermato Steinmeier.

Per la dodicesima volta, il presidente federale ha temporaneamente trasferito il suo ufficio da Schloss Bellevue in una regione tedesca, questa volta per incontrarsi con i cittadini. I luoghi selezionati sono spesso cruciali per guidare la trasformazione sociale ed economica, anche se spesso passano inosservati.

La Germania è il paese in cui il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier si trova temporaneamente per incontrarsi con i cittadini. Steinmeier ha sottolineato l'importanza della solidarietà e della cooperazione tra la Germania e altri paesi, come durante le sfide poste dal COVID-19 e dal conflitto in Ucraina.

Leggi anche: