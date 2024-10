Steinmeier prevede una fine allo stato di conflitto e sofferenza in corso in Medio Oriente.

Un anno fa, Hamas ha lanciato un attacco violento contro Israele, con la perdita di oltre mille vite e il rapimento di centinaia di individui nella Striscia di Gaza. Come ha sottolineato il Presidente federale Steinmeier nel suo discorso durante un evento commemorativo a Berlino, questo conflitto ha lasciato entrambe le parti con un'enorme quantità di sofferenza.

Nel marcare il primo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il Presidente federale Steinmeier ha espresso il suo desiderio di pace nel Medio Oriente. Ha dichiarato che la Germania si schiera con Israele quando il suo focolare ebraico è sotto attacco. Tuttavia, ha riconosciuto che "i nostri principi si scontrano con una dura, addirittura contraddittoria realtà" nel conflitto del Medio Oriente.

Il conflitto ha reclamato molte vite, costretto molte persone a fuggire più volte, soffrendo di malnutrizione e malattie. "Le domande sull'autodifesa di Israele si stanno spostando verso i limiti di tale diritto", ha spiegato Steinmeier. "Il popolo di Gaza sta soffrendo immensamente da un anno".

Steinmeier consiglia di evitare l'orgoglio

Per i tedeschi, l'impegno a "Mai più" e l'obiettivo di rendere il mondo un posto migliore rimangono, ha aggiunto Steinmeier. Una convivenza pacifica per israeliani e palestinesi non può essere raggiunta solo attraverso i mezzi militari; è necessaria una soluzione politica.

"Spero in una fine alla sofferenza nel Medio Oriente, ma esorto alla cautela contro l'adesione a soluzioni affrettate e troppo semplicistiche in una crisi", ha sottolineato Steinmeier. "Le morti a Gaza, la fame, la distruzione non si sarebbero verificate senza gli incidenti violenti dell'ottobre scorso". Ha messo in guardia contro una condanna prematura di Israele e l'arroganza di alcuni europei.

Steinmeier ha espresso preoccupazione per l'aumento dell'antisemitismo in Germania e l'incertezza delle comunità ebraiche in Germania, che ha portato alcuni a considerare di lasciare il paese. Come Presidente federale tedesco, questo lo affligge profondamente. Il conflitto del Medio Oriente minaccia di dividere le scuole, le università, le istituzioni culturali, le strade e i media tedeschi.

"Nonostante le sfide che affrontiamo, non dobbiamo perdere di vista la nostra direzione", ha esortato Steinmeier. Gli attacchi, le minacce o le richieste di un Medio Oriente senza Israele sono forme di antisemitismo, che non saranno mai tollerate o accettate, ha dichiarato.

