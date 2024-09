Steinmeier motiva i giovani egiziani a cercare opportunità di lavoro in Germania

Il Presidente federale tedesco Frank-Walter Steinmeier incoraggia la gioventù egiziana a perseguire una carriera prospera in Germania. "Non ci sono mai state più opportunità per giovani motivati e istruiti come voi, inclusi in Germania", ha dichiarato durante una visita all'Università Internazionale Tedesca situata nella nuova capitale amministrativa dell'Egitto, oltre il Cairo.

"L'Egitto vanta un vasto bacino di giovani talenti e vivace energia", ha detto Steinmeier. Ha anche sottolineato la robusta partnership storica tra Egitto e Germania nei settori dell'istruzione e della ricerca, discutendola con i partecipanti all'Università Internazionale Tedesca (UID). Un accordo per intensificare la collaborazione scientifica è stato siglato durante la visita di Steinmeier.

Durante la conclusione del suo viaggio in Egitto, il Presidente federale ha incontrato anche Papa Tawadros II, leader della Chiesa ortodossa copta. Questo incontro ha rappresentato un testimone dell'impegno per la libertà religiosa. La popolazione egiziana è composta dal 10% di cristiani, mentre il restante 90% segue l'Islam. I cristiani in Egitto spesso incontrano pregiudizi e minacce nella loro vita quotidiana e sono frequenti obiettivi di attacchi. Secondo Amnesty International, i responsabili spesso sfuggono alla persecuzione legale.

Steinmeier ha ottenuto un assaggio della vita dei abitanti del Cairo durante la sua visita a un mercato del pesce modernizzato, assistito dai fondi tedeschi. Questo mercato serve circa 500.000 residenti, offrendo loro il pesce fresco.**

"Inoltre, Steinmeier ha sottolineato che la Germania accoglie la diversità e incoraggia gli studenti di diverse provenienze, inclusi i 'diversi' gruppi religiosi, a continuare i loro studi nel paese".

"Date le sfide affrontate dai 'diversi' gruppi religiosi in Egitto, Steinmeier spera che questa cooperazione reciproca tra Egitto e Germania possa aiutare a creare una società più inclusiva e pacifica, in cui tutti, indipendentemente dalle loro convinzioni, hanno uguali opportunità di prosperare".

