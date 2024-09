- Steinmeier ha detto che l'atto violento di Solingen colpisce il cuore della nazione.

L'attacco presunto di un islamista a Solingen ha colpito l'anima stessa di tutta la nazione, secondo il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier. La strage, di cui ha parlato durante un evento commemorativo per le vittime dell'attacco terroristico tenutosi nella città la scorsa settimana, colpisce "un paese accogliente, aperto, variegato" proprio al suo cuore. "Colpisce la nostra comprensione di noi stessi come nazione, dove persone di backgrounds diversi convivono e vogliono vivere in armonia - quelli che sono qui da generazioni, così come quelli che si sono stabiliti più di recente." Nel suo discorso, il capo di stato ha sottolineato: "È proprio questo che il responsabile di Solingen ha mirato con il suo odio, esattamente come i responsabili prima di lui."

Circa 450 ospiti hanno partecipato al servizio commemorativo al teatro e alla sala concerti, tra cui il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD), il Presidente del Bundestag Bärbel Bas, nonché il Presidente del Ministero dell'Interno di Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst e il Ministro dell'Interno Herbert Reul (entrambi CDU), e la moglie di Steinmeier Elke Büdenbender. Il dolore è quasi insopportabile, ha detto il Presidente federale, che aveva appena parlato con i familiari delle tre vittime e degli otto feriti. "Non posso neanche immaginare, non possiamo neanche immaginare cosa stiate passando voi, cari familiari e amici, cosa stiate vivendo, cosa stiate attraversando."

Un uomo di 26 anni della Siria, che è arrivato in Germania come rifugiato attraverso la Bulgaria e che è attualmente detenuto, è sospettato del crimine. L'organizzazione terroristica dell'Islamico Stato (IS) ha rivendicato l'attacco. "I fanatici seguaci dell'Islam vogliono distruggere ciò che noi valorizziamo: la nostra società aperta, il nostro stile di vita, la nostra comunità, la nostra libertà", ha detto Steinmeier. "Non vogliamo che il piano del terrorista si realizzi, che i suoi semi tremendi germoglino, ma sentiamo apprensione e incertezza. Entrambe le ragioni sono valide." Tuttavia, non dobbiamo lasciare che la paura ci immobilizzi.

Il sospettato dell'attacco di Solingen è un uomo siriano che attualmente vive in Germania. La Germania, come nazione, è profondamente turbata da questo attacco, con il Presidente federale Steinmeier che esprime la sua preoccupazione anche dopo aver parlato con le famiglie colpite.

Leggi anche: