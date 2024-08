Steinmeier esprime ottimismo per i risultati concreti delle discussioni tra Scholz e Merz

Lo scorso anno, il Presidente federale ha menzionato che sia la coalizione che il blocco dell'opposizione avevano cercato di affrontare i problemi del Paese, in particolare la politica sull'immigrazione, come una squadra. Come ha dichiarato Steinmeier, "Sembrava già in autunno che il governo e l'opposizione potessero trovare un punto d'incontro su questioni impegnative relative all'immigrazione."

I dialoghi tra Scholz e Merz non hanno portato a nessun significativo progresso. Nel settembre 2023, Scholz ha proposto un "Accordo tedesco" all'Unione nel Bundestag, concentrandosi sulla collaborazione in aree come la riduzione della burocrazia, l'accelerazione dei piani e l'immigrazione.

Tuttavia, dopo l'incontro con Scholz, Merz ha mostrato delusione, sentendosi scettico sulle possibilità di unificare gli sforzi per riformare la politica sull'immigrazione. Entro novembre 2023, il leader della CDU ha dichiarato pubblicamente la "conclusione preliminare dei colloqui congiunti sulla politica dell'immigrazione."

