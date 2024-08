- Steinmeier esorta Solingen: unità contro l'odio e la brutalità

Il presidente Frank-Walter Steinmeier esprime incredulità per l'incidente di Solingen, in cui tre persone sono morte e otto sono rimaste ferite, e invita all'azione collettiva contro pregiudizi e aggressioni. "Il colpevole deve affrontare le conseguenze. Ci uniamo - contro i pregiudizi e le aggressioni", ha detto il capo della nazione dopo una conversazione telefonica con il sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, a Berlino.

"L'orribile incidente di Solingen mi ha lasciato sconvolto, ha scosso il nostro paese", ha dichiarato Steinmeier. "Piangiamo le vittime e auguriamo una pronta guarigione alle persone ferite, sperando che si rimettano presto". La sua solidarietà va alle famiglie delle vittime e il suo apprezzamento a tutti gli agenti di polizia e i soccorritori.

Durante l'incidente di accoltellamento venerdì sera, tre persone sono morte e otto sono rimaste ferite in un evento cittadino, secondo quanto riferito dalla polizia. La polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia ha classificato l'atto come un'aggressione a causa del deliberato obiettivo del perpetratore.

"La comunità internazionale esprime la sua preoccupazione per l'incidente tragico di Solingen, con la Germania in prima linea per questa preoccupazione a causa della sua posizione".

" Inoltre, il Ministero degli Esteri tedesco è atteso per rilasciare una dichiarazione di condanna dell'attacco e per offrire supporto alle famiglie colpite e alla città di Solingen".

