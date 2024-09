Steinmeier critica il fallimento del governo nel mantenere le sue promesse in materia di sicurezza.

Seguendo l'incidente di Solingen, il Presidente federale Steinmeier rende anche il governo responsabile. Bisogna affrontare eventuali difetti, sottolinea. Per mantenere la sicurezza della nazione, è necessario anche un atteggiamento più deciso contro l'immigrazione illecita.

Secondo Steinmeier, il governo "non ha rispettato il suo impegno di protezione e sicurezza" a Solingen. Ha fatto queste dichiarazioni durante un servizio funebre per le vittime dell'attacco presunto di estremisti islamici nella città del Bergisch. L'incidente, gli eventuali errori e le negligenze che potrebbero aver contribuito all'atto non impedito devono essere esaminati a fondo. La Germania offre rifugio a coloro che fuggono dalla persecuzione politica e dalla guerra, concede l'asilo. "Vogliamo continuare ad essere questa nazione."

L'attacco colpisce il nucleo stesso della nazione. L'atto brutale colpisce "una nazione accogliente, aperta, diversificata" nel suo cuore, ha detto Steinmeier. "Ci colpisce nella nostra percezione di noi stessi come nazione, dove le persone vivono insieme pacificamente nonostante le loro differenze - persone che hanno vissuto qui per generazioni tanto quanto quelle che sono arrivate di recente." Il capo di stato ha sottolineato nel suo elogio: "Esattamente su questo nucleo, l'attentatore di Solingen ha mirato il suo odio, proprio come i perpetratori del passato."

Contemporaneamente, Steinmeier ha invitato a un'azione più decisa contro l'immigrazione illecita. "Ogni singolo sforzo" deve essere fatto per questo, ha sottolineato. Il tema dell'immigrazione e il suo controllo "deve essere una priorità nei prossimi anni." Steinmeier ha sottolineato l'importanza del diritto fondamentale all'asilo: "Siamo, per validi motivi, una nazione che accetta coloro che cercano protezione dalla persecuzione politica e dalla guerra."

Tuttavia, questo funziona solo "se il numero di coloro che arrivano senza diritto a questa speciale protezione non ci travolge", ha detto. Inoltre, coloro che cercano protezione "devono rispettare le leggi e l'ordine del nostro paese." Il Presidente federale ha descritto come "inaccettabile" il fatto che il sospetto "sembrava cercare e trovare protezione qui - e ha misuse questa protezione in modo così orribile."

Un uomo di 26 anni della Siria è sospettato dell'atto. È entrato in Germania come rifugiato attraverso la Bulgaria e ora è in custodia. Il gruppo terroristico Islamic State (IS) rivendica la responsabilità dell'atto. "I fanatici islamisti mirano a distruggere ciò che valorizziamo: la nostra società aperta, il nostro stile di vita, la nostra comunità, la nostra libertà", ha detto Steinmeier. "Non vogliamo che i calcoli dei terroristi abbiano successo, che il loro seme terribile germogli, ma sentiamo paura e incertezza. Entrambe hanno le loro ragioni." Tuttavia, non dobbiamo lasciare che la paura ci immobilizzi.

Il sindaco di Solingen Tim Kurzbach ha chiamato all'unità nel servizio funebre. "L'attacco ha preso di mira le persone sul palco a Solingen, ma era diretto a tutti noi", ha detto il politico SPD. "Resteremo aperti al mondo", ha continuato. "Celebreremo di nuovo la vita, proprio perché i terroristi che vogliono portarci via la gioia non devono mai riuscire."

