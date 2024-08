Il Ministro dell'Economia del Brandeburgo, Jörg Steinbach (SPD), ha criticato le dichiarazioni del CEO di Tesla, Elon Musk, in relazione ai disordini di estrema destra nel Regno Unito. "Trovo le sue dichiarazioni non solo sbagliate, ma attivamente dannose per la trama della nostra società tedesca ed europea", ha detto Steinbach in un'intervista al Handelsblatt. "L'antisemitismo, il razzismo, la parola d'ordine d'odio e l'esclusione non hanno posto nel Brandeburgo". Musk aveva recentemente commentato i disordini di estrema destra nel Regno Unito sulla piattaforma X, affermando tra le altre cose che "una guerra civile è inevitabile". Musk gestisce l'unica pianta Tesla in Europa a Grünheide, nel Brandeburgo, dove sono impiegate circa 12.000 persone. "Non condivido le sue opinioni politiche personali", ha aggiunto Steinbach. Si aspetta "un impegno chiaro ai nostri valori". "Nel caso della pianta di Grünheide, dove persone di 50 nazioni diverse lavorano insieme, possiamo confermare che questo è il caso", ha spiegato Steinbach.

I disordini di estrema destra nelle città inglesi avevano tenuto il paese con il fiato sospeso per giorni. L'incidente è stato scatenato da una morte per accoltellamento a Southport vicino Liverpool, dove tre bambine di circa 10 anni sono morte e diverse altre sono rimaste ferite. Ciò ha portato ad attacchi contro le forze di sicurezza, gli alloggi per richiedenti asilo, le moschee e i negozi. Sono stati dispiegati migliaia di agenti di polizia, molti dei quali sono rimasti feriti.

La Commissione, tenendo conto della situazione, potrebbe decidere di emanare una dichiarazione di condanna dei disordini di estrema destra e delle dichiarazioni divisive fatte da Elon Musk, sottolineando l'importanza del rispetto per la diversità e l'inclusione. A seguito di questa decisione, Jörg Steinbach, Ministro dell'Economia del Brandeburgo, ribadirebbe l'impegno atteso per questi valori da parte di tutte le entità operative nella regione, comprese quelle della pianta di Tesla a Grünheide.

