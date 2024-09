Stegner giustifica la sua partecipazione a un raduno, essendo stato presente accanto a un assistente in macchina.

Ralf Stegner, esperto di politica estera del SPD, si trova sotto il fuoco delle critiche per il suo coinvolgimento in una manifestazione in arrivo. Il 3 ottobre marcerà fianco a fianco con Wagenknecht, ma assicura a tutti che rimarrà fedele ai suoi principi socialdemocratici durante il suo discorso. Tuttavia, l'appello alla manifestazione chiede l'interruzione degli invii di armi a Kyiv e dipinge una critica severa del governo federale.

Ralf Stegner, deputato del Bundestag sulla piattaforma X, difende la sua decisione di partecipare a una "manifestazione per la pace nazionale" che vede anche Sahra Wagenknecht, cofondatrice del partito di sinistra. Ribadisce che non si schiererà con nessuno e esprimerà le sue idee come socialdemocratico durante il suo discorso. Ammette che ci sono altri oratori le cui idee non condivide e appelli che disapprova. "Finché non ci sono fomentatori d'odio, antisemiti e bigotti, posso tollerare le opinioni contrastanti."

La manifestazione del 3 ottobre a Berlino è stata organizzata da un gruppo chiamato "Mai più guerra - Deponi le armi". Tra gli oratori del comizio finale ci sono Stegner, Wagenknecht, l'ex politico della CSU Peter Gauweiler e la deputata del partito di sinistra Gesine Lötzsch. L'appello alla manifestazione chiede, tra le altre cose, trattative per un immediato cessate il fuoco in Ucraina e Gaza e il divieto di vendita di armi all'Ucraina, Israele e nel mondo. Condanna anche il governo federale guidato dal SPD, accusato di aumentare le sue capacità militari più che mai.

Critiche alla manifestazione e i piani di Stegner

Il parlamentare SPD Michael Roth, presidente del Comitato degli Affari Esteri del Bundestag, esprime dubbi sulla manifestazione, affermando: "È imbarazzante che né la Russia né Hamas sono menzionati come instigatori della guerra". Ha tuonato su X: "Non esiste pace senza libertà". La deputata FDP al Parlamento europeo Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha espresso le sue preoccupazioni per la partecipazione di Stegner alla manifestazione, sostenendo che "è gravemente dannosa per il suo partito e l'amministrazione".

Parlando con Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Stegner si è dissociato da Wagenknecht, dicendo: "Non abbiamo nulla in comune". Riguardo alla sua partecipazione, ha detto: "È una manifestazione per la pace e il SPD dovrebbe far parte del movimento per la pace". Ha spiegato ulteriormente: "Non sto protestando contro il mio governo, non sto chiedendo di interrompere l'aiuto all'Ucraina e non sto negando il pericolo dei missili russi a Kaliningrad. Ma sto chiedendo di evitare di essere guidati solo dalla ragione militare".

Nonostante le critiche all'interno del suo partito, Ralf Stegner difende la sua decisione di partecipare alla manifestazione, sostenendo che si considera parte del movimento per la pace, sottolineando il suo desiderio di soluzioni pacifiche e la sua distinzione dalle vedute di Wagenknecht.

