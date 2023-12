Stefanos Tsitsipas si rifiuta di sottoporsi al vaccino se non diventa obbligatorio in tournée

Mentre l'ATP Tour maschile ha incoraggiato pubblicamente i giocatori a vaccinarsi, il 23enne greco è tra coloro che hanno ancora delle riserve.

"Nessuno mi ha detto nulla. Nessuno ha reso obbligatoria la vaccinazione", ha detto ai giornalisti, quando gli è stato chiesto se si sarebbe sottoposto al vaccino mentre gareggiava negli Stati Uniti.

"A un certo punto dovrò farlo, ne sono abbastanza sicuro, ma finora non è stato obbligatorio per gareggiare, quindi non l'ho fatto, no", ha aggiunto Tsitsipas, che ha ricevuto un bye al primo turno nel torneo Masters 1000 di Cincinnati.

A giugno ha raggiunto la finale degli Open di Francia, ma ha subito un'uscita di scena scioccante al primo turno a Wimbledon, dove ha dichiarato ai giornalisti di aver trovato difficile vivere e competere nella "bolla" del Covid-19.

Il vaccino Covid-19 ha diviso le opinioni all'interno del tennis.

Il numero uno del mondo Novak Djokovic ha dichiarato in aprile di sperare che il vaccino Covid-19 non diventi obbligatorio per i giocatori e ha rifiutato di rispondere a domande sul suo stato di vaccinazione.

