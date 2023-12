Stefanos Tsitsipas passa al quarto turno degli Australian Open, ma non si è reso conto di aver vinto

Di fronte a tre match point, Paire ha potuto solo colpire il suo dritto in rete, il che significa che Tsitsipas è passato al quarto turno del Grande Slam con una vittoria per 6-3 7-5 6-7 (2-7) 6-4.

Tuttavia, mentre i tifosi si sono alzati per applaudire Tsitsipas e invece di correre a rete per festeggiare, la quarta testa di serie greca si è diretta verso il fondo del campo come se si aspettasse un altro game di servizio.

L'annuncio della vittoria da parte dell'arbitro gli ha fatto capire che aveva vinto e si è girato rapidamente, con la sorpresa sul volto, per dirigersi verso la rete e stringere la mano a Paire e poi iniziare a festeggiare come si deve la sua vittoria.

Due volte semifinalista a Melbourne, Tsitsipas non ha fatto altro che complimentarsi con Paire dopo il loro combattuto incontro.

"Sono molto contento della vittoria. Benoit è uno dei più grandi talenti del nostro gioco, ha un grande feeling con la partita", ha detto Tsitsipas.

"È stata una vittoria molto importante per me oggi e anche molto speciale giocare in questa arena e condividerla con il pubblico".

Tsitsipas affronterà Taylor Fritz nel prossimo turno, dopo che l'americano ha battuto Roberto Bautista Agut in cinque set sabato.

Altrove, anche il numero 2 del mondo Daniil Medvedev ha raggiunto il quarto turno degli Australian Open con una vittoria in set diretto su Botic van de Zandschulp.

Il finalista del 2021 ha impiegato un'ora e 55 minuti per sconfiggere l'olandese per 6-4 6-4 6-2.

Medvedev, campione degli US Open, affronterà l'americano Maxime Cressy negli ultimi 16 anni.

Il 25enne russo è il giocatore con la classifica più alta del sorteggio ed è apparso impressionante nelle fasi iniziali del torneo.

"Ovviamente non voglio fermarmi al quarto turno, ma sono davvero felice", ha dichiarato Medvedev.

"(In un Grande Slam, ogni turno è molto duro e anche oggi, se il punteggio non lo dimostra, ho la sensazione che sia stata una partita più combattuta di quanto non dica il punteggio".

Fonte: edition.cnn.com