Stefanie Giesinger è innamorata del suo nuovo ragazzo.

Gli uccelli dell selben specie volano insieme. E così, Stefanie Giesinger, vincitrice di "Germany's next Topmodel" nel 2014, ora frequenta un modello maschile. È un vero fusto, dice entusiasta la 27enne del suo ragazzo.

Stefanie Giesinger non gira intorno al problema quando si tratta dei suoi sentimenti per il nuovo ragazzo. Nel suo podcast "G Spot", parla apertamente della sua relazione. Il titolo dell'episodio, "Il mio nuovo ragazzo sexy e altre domande sulla relazione", dice tutto. Ma anche quando un follower chiede della sua vita sentimentale, Giesinger non può fare a meno di sospirare.

"Al momento va alla grande. Non sto uscendo con altri, sono in una relazione. Sono felice e basta. Non vedo l'ora di tutte le testate, quindi scrivete pure che è ultra-sexy", dice chiaramente.

Il suo partner l'ha resa nervosa all'inizio e "l'ha caricata", spiega la 27enne. Era così nervosa che non riusciva nemmeno a bere davanti a lui: "Temevo di fare qualcosa di strano". Ma ora, dice, è "la persona più strana sulla Terra davanti al suo ragazzo".

Il suo ragazzo non è uno sconosciuto

Giesinger non rivela il nome del suo nuovo ragazzo, ma gli occhi attenti dei follower potrebbero averlo già capito. A giugno, ha dato un primo indizio sul suo account Instagram con una foto intima in cui il suo viso non era ancora visibile. Pochi giorni dopo, ha ripostato una foto nella sua storia in cui si vede lei che si coccola con un uomo dai capelli scuri.

L'uomo in questione è Armando Mayr. Il 32enne è anche lui un modello e ha più di 100.000 fan su Instagram. I due sono stati anche avvistati insieme all'aeroporto in luglio.

Giesinger ha vinto la nona stagione di "Germany's next Topmodel" nel 2014 e da allora si è fatta un nome nell'industria della moda. Dal 2014 al 2022, è stata in una relazione di sette anni con il britannico YouTuber Marcus Butler. In seguito, è stata apparentemente con Jeremy Steeb, figlio dell'ex tennista Carl-Uwe Steeb, per un po'.

Giesinger ha affrontato altri argomenti nel suo podcast oltre alla sua relazione, dimostrando la sua openness su vari aspetti della sua vita. Nonostante gli indizi sui suoi post Instagram, Giesinger ha scelto di mantenere l'identità del suo ragazzo come Armando Mayr privata, preferendo concentrarsi sulle loro esperienze condivise piuttosto che sulla sua fama.

