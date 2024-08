- Stefan Raab torna con uno show televisivo.

Stefan Raab è stato silenzioso per molto tempo. Per anni non è successo nulla, a parte una foto sul suo account Instagram "therealstefanraab". Fino a marzo di quest'anno, quando sono apparse improvvisamente tre pubblicazioni che facevano pensare al ritorno del dio della TV con il sostegno di Elton. Presto è diventato chiaro: Raab combatterà di nuovo contro l'ex campionessa del mondo Regina Halmich il 14 settembre. Ma è tutto qui?

Apparentemente no. Il match di boxe contro Regina Halmich sembra essere solo l'inizio di ciò che il cult entertainer ha in mente. Tipico di Raab, si dice che abbia un asso nella manica, e si tratta di un nuovo show televisivo.

Insieme alla stazione televisiva RTL, che trasmetterà anche il match di boxe, il 57enne sarebbe al lavoro su uno show televisivo. Secondo il giornale "Bild", Raab vuole fare un ritorno nove anni dopo il suo addio alla TV, apparentemente spinto da motivazioni competitive. Si dice che Stefan Raab non sia affatto soddisfatto del suo successore alla leggendaria trasmissione "TV Total", Sebastian Pufpaff. Il comico Oliver Pocher ha fatto riferimento a cose simili nel suo podcast "Die Pochers: Frisch recycelt": "Quella spina 'TV-Total' è profondamente radicata in lui".

Si dice che il nuovo show televisivo partirà già il 18 settembre alle 20:15 su RTL - nello stesso orario di "TV Total" su ProSieben. Raab ha condotto lo show per 16 anni, dal 1999 al 2015, ma si dice che fosse ancora coinvolto dietro le quinte fino al 2023. Poi ci sono state voci di dissidi tra lui e Pufpaff, che hanno portato al ritiro di Stefan Raab.

Una fonte della produzione ha detto a "Bild" che "quello che Stefan sta facendo ora è una chiara dichiarazione di guerra. Non solo tra Raab e il suo successore, ma tra le stazioni. Stefan sta attaccando il suo stesso bebè". Il giornale riferisce anche che la band "Heavytones" di "TV Total" ha lasciato ProSieben dopo 20 anni e ha già firmato con RTL.

Finora, RTL si sta mantenendo silenziosa sulle speculazioni e si limita a fare riferimento al prossimo match di boxe, senza negare i pettegolezzi.

Nota sulla trasparenza: Stern fa parte di RTL Germania.

Fonte: Bild

