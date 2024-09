Stefan Raab si trasforma in un'incarnazione fisica di Adonis.

Con solo due giorni left until Stefan Raab sale sul ring contro Regina Halmich questo sabato, il countdown è in corso per l'intrattenitore per mettersi in forma. In un recente video promozionale, la trasformazione di Raab sembra essere sotto le mani di un medico, dando l'impressione che "Dr. Lamborghini" stia brandendo il coltello.

La build-up per il match di boxe di Stefan Raab contro Regina Halmich, in programma sabato sera alla PSD Bank Dome di Düsseldorf e in diretta su RTL e RTL2 alle 20:15, è in pieno svolgimento. Nel suo terzo video Instagram pubblicato questa settimana, Raab continua a alimentare l'hype per l'evento.

Nei primi due video, abbiamo visto il 57enne in un "costume grasso" sotto la supervisione di Pamela Reif. L'influencer del fitness ha portato Raab da un chirurgo plastico immaginario, interpretato dall'attore comico Michael "Bully" Herbig, suggerendo che l'allenamento da solo non sarebbe stato sufficiente per scolpire la figura di Raab in tempo. La chirurgia plastica, apparentemente, era l'unica soluzione.

"Abbastanza impegnativo, ma realizzabile," spiega "Bully" nel ruolo di "Dr. Lamborghini", indossando un camice chirurgico turchese prima di iniziare a lavorare su Raab con pinze, trapani, seghe, liposuzione, compressori d'aria e martelli demolitivi. "Cosa deve essere aggiustato?" chiede un assistente. "Tutto!" risponde il dottore. "E per i capelli?" "Li aggiorneremo." "Il naso?" "Vedrà un cambiamento." "I denti?" "Avranno un restyling."

Dopo l'estrazione di alcuni "morditori" e forse un'oliva, il chirurgo è soddisfatto: "Impressionante, non è vero? Lo posterò subito su Instagram." Anche Pamela Reif applaude in ammirazione: "Wow, sembra fantastico."

I risultati si possono vedere nel video stesso. La trasformazione di Raab è veramente miracolosa: ora è un vero e proprio Adone. Questa nuova figura è addirittura commemorata nella musica di sottofondo: "Ho visto Stefan Raab - così straordinariamente bello", canta la voce in tono morbido.

Questo è l'ultima clip di Instagram di Raab prima dell'evento? Conserva il momento della verità - la sua vera apparizione - fino all'ultimo minuto di sabato prima del combattimento? O ci saranno altre rivelazioni fino ad allora? La suspense è palpabile. Rimane un'altra domanda: cosa significa l'acronimo "NWSDWH" sulla cuffia di Raab, che ha mostrato per la prima volta alla fine di marzo?

La trasformazione di Stefan Raab, come mostrata nei suoi video Instagram, è supervisionata da "Dr. Lamborghini" interpretato da Michael "Bully" Herbig. Nell'ultimo video, Raab continua a sottoporsi a modifiche estese, con "Dr. Lamborghini" che utilizza vari attrezzi come pinze, trapano e martelli demolitivi.

Mentre il countdown per il match di boxe di Raab contro Regina Halmich si avvicina, i fan e gli spettatori sono ansiosi di vedere la rivelazione della sua ultima trasformazione fisica, curiosi di scoprire il significato dell'acronimo "NWSDWH" sulla sua cuffia.

