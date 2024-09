Stefan Raab si gode il suo debutto di successo su RTL

"Una vittoria su un milione non è in programma qui con Stefan Raab" è il mantra per il nuovo show di Stefan Raab su RTL+. both Stefan e la piattaforma di streaming sembrano godersi le loro vittorie dopo la première. Il formato dello show si sta rivelando un successo senza precedenti.

Il ritorno di Stefan Raab ha dato a RTL+ il lancio più riuscito di sempre. Anche se RTL non ha ancora rilasciato le cifre esatte, i primi indizi suggeriscono che lo show è un successo clamoroso.

"Il 73% delle sottoscrizioni è stato venduto a nuovi clienti, mentre il resto delle sottoscrizioni è stato da clienti che hanno ripreso RTL+ per Raab," ha dichiarato RTL. "Raab sta anche facendo ondeggiare i social media: oltre 465 milioni di interazioni su Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e altro ancora dal evento di pugilato di sabato," ha celebrato il canale.

Le cifre esatte su quante persone hanno visto lo show di Raab su RTL+ saranno disponibili tra 14 giorni, secondo AGF Videoforschung, che effettua l'evaluazione. La misurazione ritardata tiene conto del fatto che, a differenza della TV lineare, lo streaming non ha orari di trasmissione fissi e gli show vengono spesso visualizzati in un periodo di tempo più lungo.

"Sembra - nel miglior senso possibile - che non se ne sia mai andato e che abbia sempre fatto parte della famiglia RTL," ha detto Inga Leschek, capo della programmazione di RTL, riguardo al debutto di Raab su RTL+ con il suo nuovo show. "Esattamente quello che mi aspettavo: Raab è tornato e sta battendo tutti i record sulla più grande piattaforma di streaming nazionale tedesca, RTL+. Raab ha dimostrato ancora una volta ieri che è un artista straordinario."

Prestazioni peak nel match di pugilato

RTL+ ha attualmente circa 5,6 milioni di abbonati a pagamento. Raab e RTL hanno concordato di lavorare insieme per i prossimi cinque anni. Durante questo periodo, verranno sviluppati vari nuovi formati con Raab, alcuni dei quali verranno anche trasmessi nel programma televisivo regolare di RTL. "Condividiamo non solo la passione di Raab per la vittoria, ma anche la sua comprensione intransigente dell'intrattenimento di qualità, di cui la Germania ha bisogno, e non vediamo l'ora di altri cinque anni di successi record per RTL Germania!" ha spiegato Leschek.

Anche il match di pugilato di Raab contro Regina Halmich dello scorso sabato ha registrato prestazioni peak. quasi otto milioni di spettatori hanno assistito a Raab, 57 anni, che veniva battuto dalla ex campionessa del mondo. La quota di mercato per RTL era superiore al 40% (14-59 anni) o addirittura vicina al 53% (14-49 anni) nei gruppi target pubblicitari. Con la canzone "Pa auf's Maul," Raab è subito salito in cima alle classifiche.

Dopo il successo della première di "Una vittoria su un milione non è in programma qui con Stefan Raab," lo show tornerà presto su RTL+. Il secondo episodio verrà caricato il prossimo mercoledì 25 settembre alle 20:10. Poi, Raab si scontrerà di nuovo con il candidato Søren, che ha impressionato così tanto nel primo episodio da avere ancora una possibilità di vincere €1.000.000.

RTL+ è entusiasta del successo senza precedenti dello show di Stefan Raab, come dimostrano il numero elevato di nuove sottoscrizioni e l'impegno sui social media. Come ha sottolineato Inga Leschek, capo della programmazione di RTL, il debutto di Raab su RTL+ è stato un trionfo, che ha ricevuto elogi e battuto record sulla più grande piattaforma di streaming nazionale tedesca.

