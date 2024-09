Stefan Raab e' capace di gestire l'eccitazione?

Ehi, Stefan Raab è tornato in gioco! Ha incassato qualche colpo nel suo match di boxe contro Regina Halmich, ma ora il 57enne è pronto a sferrare pugni nel mondo dello spettacolo. Ascolta il podcast ntv "Ditt & Datt & Dittrich" per scoprire il ritorno di questa icona pronta a scuotere la TV.

Dopo un'impressionante rentrée, il noto intrattenitore Stefan Raab ha ufficialmente annunciato il suo ritorno nel mondo dello spettacolo. Il prossimo programma di intrattenimento e quiz "Non vinci un milione qui", in onda il mercoledì alle 20:10 su RTL, segna l'inizio del suo ambizioso ritorno in TV. Sono in fase di sviluppo ulteriori formati. Il "Re del Kotelett" è tornato in azione!

Nel podcast ntv "Ditt & Datt & Dittrich", Verena e Ronny discutono questa settimana dell'impatto duraturo di un individuo che ha rivoluzionato la televisione tedesca per oltre un decennio. Si chiedono anche se il ritorno trionfale di Raab abbia alzato troppo l'asticella. Non c'è dubbio sulla sua bravura nell'intrattenimento, ma la domanda è: il suo umorismo unico resterà rilevante nel 2024?

