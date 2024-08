- Stefan Kretzschmar si ritrova oltre l'età per acquisire ulteriore inchiostro.

Durante la sua carriera di successo nel handball, Stefan Kretzschmar era famoso per i numerosi tatuaggi appariscenti che portava. Ottenere ulteriori inchiostro sembra improbabile per l'attuale 51enne dirigente della Bundesliga di Füchse Berlin. "Sono semplicemente troppo vecchio", ha dichiarato Kretzschmar a "Bild am Sonntag".

Ha condiviso i suoi motivi con una risata, "Una volta, mi facevo i tatuaggi per mostrarli senza maglietta. Purtroppo, non ha lo stesso impatto ora quando mi tolgo la t-shirt". Kretzschmar ha confessato, "La mia vanità non è diminuita. Tuttavia, il mio corpo ha subito alcuni cambiamenti - non proprio favorevoli".

Kretzschmar ha sfruttato abilmente il suo aspetto peculiare

All'inizio della sua bravura, l'aspetto di Kretzschmar lasciava molti spettatori perplessi - non solo per i suoi tatuaggi, ma anche per i suoi piercing e i suoi acconciature stravaganti. Tuttavia, ha sfruttato astutamente l'attenzione che riceveva. "I media erano interessati a me. Così, ho sfruttato quell'immagine, sono diventato chiassoso, giocoso e ho visto la mia popolarità aumentare grazie a questo".

