Stazione ferroviaria abbandonata trasformata in un hotel spettacolare

La stazione di Canfranc fu inaugurata nel 1928 come opulento snodo ferroviario, con una cerimonia di inaugurazione alla quale parteciparono sia il re di Spagna che il presidente della Repubblica francese; l'hotel si trova in Spagna, ma non lontano dal confine francese.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Canfranc fu testimone di arresti, spionaggio e traffico d'oro. Nel 1970, la stazione chiuse i battenti.

La stazione rimase inattiva per decenni, finché non iniziarono i lavori per trasformare l'edificio, ancora bello ma a lungo trascurato, in un hotel gestito dal Barcelo Hotel Group. Dopo anni di rigenerazione, la stazione di Canfranc ha accolto i suoi primi ospiti nel gennaio 2023.

Gli appassionati di ferrovie e di storia hanno ufficialmente una nuova destinazione nella loro lista di cose da fare, mentre il sindaco di Canfranc Fernando Sánchez Morales afferma che gli abitanti del luogo hanno accolto l'apertura "con entusiasmo".

"Siamo molto soddisfatti di avere la stazione di nuovo viva e luminosa", ha dichiarato Sánchez Morales alla CNN Travel.

Un nuovo capitolo

Anche quando era un rudere, Canfranc attirava i visitatori: I fotografi si sono affollati alla stazione, progettata dall'architetto spagnolo Fernando Ramirez de Dampierre, desiderosi di immortalare una fetta dimenticata della storia ferroviaria europea.

Chi trova la bellezza negli edifici abbandonati potrebbe pensare che l'hotel fosse più attraente in questo stato inquietante e fatiscente.

Ma la stazione di Canfranc ha anche un aspetto spettacolare dopo la rivitalizzazione e sta già attirando gli ospiti dell'hotel.

L'architetto Thomas O'Hare si è imbattuto per la prima volta nella stazione di Canfranc per caso, un paio di anni fa. Quando ha scoperto che l'hub ferroviario abbandonato era destinato a diventare un hotel, O'Hare si è ripromesso di tornarci al termine dei lavori.

Oggi O'Hare, che vive a Belfast nell'Irlanda del Nord, è in vacanza nell'hotel con la sua famiglia.

"L'esterno è molto grandioso e dà l'impressione di viaggiare in un'altra epoca", racconta O'Hare alla CNN Travel.

Gli O'Hare trascorrono le giornate sciando a Candanchu, una delle più antiche stazioni sciistiche della Spagna, che confina con l'hotel.

Una storia tumultuosa

A causa della sua posizione di confine, la proprietà della stazione di Canfranc era originariamente condivisa tra Francia e Spagna. Oggi è di proprietà del governo locale di Aragona, in Spagna, che ha lavorato al processo di rigenerazione dell'hotel con il Barcelo Hotel Group.

La stazione di Canfranc ha svolto un ruolo attivo durante la Seconda Guerra Mondiale, testimoniando momenti di speranza e di disperazione.

Prima della conquista nazista del comune di Canfranc, la stazione ha rappresentato la porta della libertà per alcuni ebrei europei perseguitati dal regime tedesco.

Ramón Javier Campo Fraile, autore del progetto heraldo.es/canfranc, che ha vinto il Premio Nacional de Periodismo Digital journalism award nel 2003, ha parlato della storia di Canfranc alla CNN Travel nel 2017.

"Nei primi anni della guerra mondiale, dal 1940 al 1942, migliaia di ebrei fuggirono in treno da Canfranc verso Lisbona e gli Stati Uniti", ha raccontato.

Tra coloro che fuggirono in treno da Canfranc, secondo Campo Fraile, c'erano i pittori Max Ernst, che non era ebreo, e Marc Chagall. Anche l'intrattenitrice americana Josephine Baker transitò dalla stazione.

Le spie viaggiavano in treno da Canfranc per unirsi alla Resistenza francese antinazista e per trasmettere messaggi ai Paesi alleati.

"Era utilizzata anche dagli Alleati, che passavano informazioni alla Francia e alla Spagna attraverso una rete di spionaggio", ha dichiarato il sindaco Sánchez Morales nel 2017.

Tuttavia, i nazisti presero il comune di Canfranc nel novembre 1942 e ne mantennero il controllo fino al giugno 1944.

La fuga attraverso Canfranc divenne più difficile e la stazione divenne il luogo di molti arresti.

Canfranc fu l'unico comune spagnolo occupato dai nazisti - e il regime fece sentire la sua presenza. Campo Fraile ha raccontato che più di 300 persone furono arrestate mentre fuggivano verso Lisbona, in Portogallo, e inviate alle prigioni di tutta la Spagna.

"I tedeschi controllavano il traffico di oro [e tungsteno] e ammainavano anche la bandiera francese".

Le voci sul traffico d'oro nazista attraverso la stazione di Canfranc sono proliferate per anni, ma sono state confermate solo nel 2000.

Campo Fraile ha dichiarato alla CNN Travel che un autista di autobus locale ha trovato prove che rivelano che "86 tonnellate di oro nazista sono passate attraverso la stazione tra il 1942 e il 1943".

"Abbiamo trovato altri documenti negli archivi europei e americani che provano che più di 100 tonnellate d'oro sono passate attraverso l'area", ha detto.

Un'attenta ristrutturazione

La nuova versione della stazione di Canfranc mira a riconoscere e preservare la storia della stazione, avviando al contempo un nuovo capitolo per la stazione e la regione.

María Bellosta, direttrice dell'hotel Canfranc, ha dichiarato alla CNN Travel che "è stata prestata particolare attenzione a ogni dettaglio" del progetto di rigenerazione.

Era importante, ha aggiunto Bellosta, evitare di "perdere un briciolo della sua personalità e della sua enorme eredità".

Da questa "enorme eredità" deriva "un'enorme sfida", come dice Bellosta.

L'edificio del 1928 doveva essere adattato agli standard e ai lussi di un hotel moderno, senza perdere il suo carattere storico.

"Volevamo mantenere il suo DNA, il suo spirito ferroviario internazionale", dice Bellosta.

Il design degli interni dell'hotel, opera dello studio di design madrileno ILMIODESIGN, mira a evocare gli anni Venti attraverso i tessuti, le decorazioni e le uniformi del personale. Il design include anche cenni specifici a quello che Bellosta definisce "il patrimonio storico, culturale e sociale di Canfranc e il ruolo che ha sviluppato nel corso del XX secolo".

I colori e le tonalità evocano il paesaggio naturale e montuoso che circonda l'hotel.

L'hotel dispone di 104 camere, tra cui quattro suite. C'è un'area benessere, con piscina e tre ristoranti. Quello che una volta era l'atrio della stazione è ora la reception dell'hotel.

Thomas O'Hare, ospite dell'hotel, elogia la trasformazione "di buon gusto" dell'atrio della stazione nella reception dell'hotel.

"Le camere, il bar e il ristorante seguono questa bella atmosfera di interni moderni con un forte richiamo alla storia dei viaggi in treno", afferma.

Il principale punto debole di O'Hare è il costo aggiuntivo di 15 euro per ospite per l'utilizzo della piscina dell'hotel. Inoltre, la splendida posizione in montagna del Canfranc significa che non ha molto terreno.

Suggerisce anche che l'hotel potrebbe beneficiare di una mostra che illustri la storia della stazione di Canfranc, ma aggiunge che il personale è molto competente in materia.

Un nuovo capitolo

Quando Canfranc era un rudere, era una calamita per i fotografi professionisti e amatoriali che volevano catturare l'atmosfera del rudere.

Bellosta suggerisce che dopo la rigenerazione questi fotografi "non solo avranno il privilegio di immortalarlo con le loro macchine fotografiche dopo l'impressionante restauro, ma anche di soggiornare, gustando un buon pasto".

Da parte sua, il sindaco Sánchez Morales si dice "molto soddisfatto" di come "la storia della stazione e l'ambiente ferroviario" siano evocati in tutto l'hotel.

"Speriamo che sia il consolidamento di Canfranc come destinazione turistica", afferma.

Rochelle Beighton della CNN ha contribuito a questo servizio.

Chiarimento: L'articolo è stato modificato per chiarire che Max Ernst, pur essendo fuggito dalle persecuzioni naziste, non era ebreo.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com