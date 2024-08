- Stazione centrale che vede le proteste: "Queste sono mostre di dimostrazione"

Dopo gli spari mortali alla stazione centrale di Francoforte, il sospettato si è rifiutato di parlare delle accuse. Lo ha annunciato il portavoce del pubblico ministero di Francoforte, Dominik Mies. Un individuo di 54 anni è sospettato di aver sparato a un 27enne alla testa durante la sera di martedì, causando la sua morte. Tutti gli elementi di prova vengono esaminati, i testimoni vengono interrogati e qualsiasi prova ammissibile viene esaminata.

Il sospettato è stato arrestato dalla polizia federale poco dopo l'incidente, con un mandato di arresto per sospetto omicidio. La vittima è deceduta sul posto. Giovedì, il pubblico ministero non ha fatto commenti sulla possibile connessione tra i due cittadini turchi.

Video sospetto dell'incidente

Intanto, ci sono video di telecamere di sorveglianza in circolazione online che mostrano un uomo che si avvicina a un altro uomo da dietro, gli punta una pistola alla nuca e l'altro uomo cade poco dopo. "Naturalmente, ne siamo a conoscenza", ha detto Mies, ma non ha voluto commentare.

Secondo le indagini, il sospettato avrebbe sparato altre due volte alla nuca del 27enne mentre era a terra. Le rapide e dedicate azioni della polizia federale hanno portato all'arresto del sospettato nelle vicinanze del luogo del delitto al binario 7. Gli agenti hanno impedito all'uomo di salire su un treno e fuggire.

L'incidente solleva molte domande

Compiere un simile atto in mezzo a una stazione ferroviaria affollata: "Ha un che di dimostrativo o addirittura inscenato", dice il psicologo criminale Rudolf Egg. "Chiunque compia un simile atto in pubblico si espone a un rischio molto alto di essere catturato", dice l'ex direttore a lungo termine dell'Ufficio centrale criminale di Wiesbaden. Il colpevole doveva essere consapevole che le telecamere di sorveglianza stavano registrando l'atto e che ci sarebbero stati numerosi testimoni. Doveva aver previsto che non sarebbe riuscito a farla franca, rischiando una condanna alla vita.

"Chiunque compia un atto del genere deve avere un motivo molto forte o essere sotto una pressione straordinaria", dice Egg. Forse non c'era altra scelta per compiere l'atto. Al momento, si può solo speculare se sia coinvolto il crimine organizzato o il traffico di droga, o se si tratti di onore familiare o gelosia. Non si può escludere nulla. L'area verrà senza dubbio vista in modo diverso dai passanti.

Dopo gli spari, la stazione centrale di Francoforte è stata temporaneamente chiusa per circa 25 minuti durante la sera di martedì a causa dell'operazione della polizia. Dal 1° giugno, è in vigore un divieto di portare armi di notte alla stazione centrale, che proibisce il porto di armi secondo la legge sulle armi e i coltelli con lama fissa o bloccabile di lunghezza superiore a quattro centimetri tra le 20:00 e le 5:00.

GdP: Sicurezza completa non realizzabile

La polizia non può impedire tutti i crimini, afferma il presidente dello stato del sindacato della polizia (GdP), Jens Mohrherr, alla luce del dibattito in corso sulle conseguenze degli spari mortali. "La sicurezza completa non sarà realizzabile e non può essere stabilita", ha detto Mohrherr.

