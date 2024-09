Status della patente di guida: cose che le autorità fiscali trascurano

Stai utilizzando il veicolo aziendale per commissioni personali e credi che utilizzare una tabella Excel come registro impartisca un senso di professionalità e comodità? Ripensaci.

Se stai utilizzando il veicolo aziendale per scopi personali, sei tenuto a dichiarare questo beneficio fiscale nella dichiarazione dei redditi. Secondo il "Giornale dell'Artigianato Tedesco" (DHZ), ci sono due alternative disponibili: puoi tenere un registro, che è raccomandato se utilizzi il veicolo aziendale solo occasionalmente per scopi personali. In alternativa, puoi utilizzare la cosiddetta "regola del uno-percento". Tuttavia, ciò potrebbe portare a una quota privata sostanzialmente più alta in caso di uso personale minimo.

Per far sì che l'ufficio delle tasse riconosca i registri all'interno del registro, ci sono alcuni fattori da considerare:

Tutti i viaggi devono essere documentati, comprese la tratta, la distanza percorsa e lo scopo del viaggio.

Il registro deve essere aggiornato costantemente e privo di lacune.

eventuali modifiche successive devono essere chiaramente visibili.

Prevenire gli inconvenienti

Per evitare fastidi, dovresti evitare gli errori comuni quando si tiene un registro, poiché l'ufficio delle tasse potrebbe considerarlo non valido e ignorarlo. Secondo il DHZ, dovresti evitare i seguenti errori:

Inserire tutti i viaggi in una tabella Excel, poiché i registri possono essere modificati retroattivamente senza lasciare traccia.

Documentare i viaggi su fogli sciolti di carta, poiché le pagine singole possono essere alterate o sostituite retroattivamente. È preferibile utilizzare un libro rilegato.

Ritardare le entrate a causa della mancanza di tempo per acquistare il libro o fare entrate più tardi a causa del registro eccessivamente sporco. In entrambi i casi, il registro potrebbe diventare non valido come conseguenza del mancato documento delle entrate in modo tempestivo.

Stabilire la sicurezza giuridica

Suggerimento: potresti far valutare il tuo registro per la sicurezza giuridica. L'ufficio delle tasse offre questo servizio gratuitamente, come riportato dal DHZ, citando una sentenza della Corte Finanziaria dell'Assia (Az.: 3 K 1219/21).

In questo contenzioso, un imprenditore ha richiesto all'ufficio delle tasse di esaminare il loro registro digitale con registri - nell'ambito delle cosiddette "informazioni di chiamata" (ai sensi del § 42e EStG). Anche se il caso è stato deciso contro l'imprenditore, dimostra che puoi far esaminare il tuo registro dall'ufficio delle tasse fin dall'inizio per verificare se viene tenuto correttamente. In alternativa, puoi consultare il tuo consulente fiscale, consiglia il DHZ.

Se decidi di tenere un registro fisico per il tuo veicolo aziendale, è fondamentale evitare di utilizzare una tabella Excel per documentare i tuoi viaggi, poiché le modifiche possono essere apportate senza lasciare traccia. Invece, considera l'utilizzo di un libro rilegato per garantire l'integrità dei tuoi registri.

In caso decidi di utilizzare la regola del uno-percento invece di tenere un registro, sii consapevole che potrebbe portare a una quota privata più alta dell'uso del veicolo, specialmente se il tuo uso personale è minimo.

