- Statua d'argento con Torre Eiffel: Clemens sorprese alle Olimpiadi

Sul magnifico Ponte Alexandre III, Oliver Klemet ha raggiunto il suo maggiore successo di carriera finora, sorridendo ampiamente. Ha allegromente salutato i suoi compagni di squadra sugli spalti, la medaglia d'argento olimpica che brillava al sole. Per una foto con il metallo prezioso al collo, Klemet ha sorriso e posato con i numerosi fotografi, trovando il punto perfetto: la Torre Eiffel che svettava dietro di lui nel cielo di Parigi.

"Significa molto per me. Il luogo è veramente bellissimo, non avrebbero potuto scegliere di meglio," ha detto il 22enne riguardo al sito della competizione pittoresco nel cuore della capitale francese. Klemet non è un estraneo al nuoto in acque aperte, ma la sua medaglia olimpica è stata comunque una sorpresa.

Terza Medaglia per la Squadra Tedesca di Nuoto

"Non ci credevo," ha detto Klemet riguardo al momento in cui ha toccato il muro e l'argento è stato assicurato. "Sono entrato nella gara sognando una medaglia. Dopo aver vinto il bronzo ai Campionati del Mondo, ho capito che era possibile." Ha dato alla squadra tedesca di nuoto un finale molto positivo alle Olimpiadi, il loro miglior risultato dal 2008 a Pechino.

Solo il vincitore dell'oro Kristof Rasovszky dall'Ungheria è stato più forte e 2,1 secondi più veloce di Klemet. Il bronzo è andato al connazionale di Rasovszky David Betlehem. Florian Wellbrock, che aveva vinto l'oro olimpico nel 2021 a Tokyo, questa volta ha finito ottavo.

Klemet nuota tatticamente forte

Klemet ha mostrato una prestazione tatticamente eccellente nella grande Senna, che nelle ultime settimane era stata al centro delle discussioni a causa delle preoccupazioni sulla qualità dell'acqua e sulla velocità della corrente. Molti nuotatori hanno lottato con la forte corrente, ma Klemet l'ha gestita bene. Il protetto dell'allenatore nazionale di lunghe distanze Bernd Berkhahn è rimasto nel gruppo di testa fin dall'inizio, non nuotando inizialmente in testa per risparmiare energia per gli ultimi due giri, dove ha garantito il secondo posto.

"Lui ha sempre inciampato un po' perché gli mancava la necessaria autostima," ha detto Berkhahn riguardo al sviluppo di Klemet. "Gli ho parlato di questo. L'ha dimostrato oggi, brillantemente."

Con la medaglia e una bevanda isotonica in mano, le preoccupazioni per la qualità dell'acqua del fiume erano lontane. "Per quanto ne so, tutti stanno bene finora. Quando guardo la mia medaglia, sono solo felice di essere qui," ha detto Klemet sorridendo. despite debates, training cancellations, and a delay in the triathlon, all planned competitions took place in the Seine.

Wellbrock remains medal-less

Klemet's greatest individual success so far was winning the bronze medal at the 2023 World Championships in Fukuoka, where Wellbrock won gold. The 26-year-old usually gets the most attention, but this time it was Klemet who stepped into the spotlight - at the most important competition in three years. For Wellbrock, however, the Olympics end without a medal.

The native Bremen resident did not want to comment, as he had after his elimination in the 1500m freestyle in the pool. First, he congratulated Klemet, then he walked briskly through the interview zone, keeping his gaze fixed ahead. He also did not respond to follow-up questions.

"I'm sorry about that, as he's actually in top shape," Berkhahn said of the six-time world champion. "He's actually much stronger than Oliver - in every training session, in all tasks. He just couldn't show it. That's really painful. And it must be for him too." Freestyler Wellbrock also failed to reach the final in the 800m.

In the La Défense Arena, Lukas Märtens won gold in the 400m freestyle, while Isabel Gose took bronze in the 1500m race. Thanks to Klemet, the medal set for the German Swimming Federation is now complete. "It was a great finish," Berkhahn summarized.

