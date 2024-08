Annullamento del concerto di Vienna - "Stato di paura": Taylor Swift rompe il silenzio dopo la minaccia terroristica

Taylor Swift ha finalmente espresso il suo pensiero riguardo ai concerti annullati a Vienna, pubblicando un lungo messaggio su Instagram. I suoi spettacoli sono stati bruscamente cancellati due settimane fa a causa di presunti piani di attentati terroristici da parte di estremisti. I fan attendevano con ansia le sue dichiarazioni in merito.

Swift ha definito la cancellazione "spezzante", rivelando che aveva instillato in lei un nuovo senso di paura e rimorso, poiché molti fan avevano pianificato di partecipare ai concerti. Tuttavia, ha anche riconosciuto gli sforzi delle autorità, affermando che avevano impedito un potenziale disastro. Swift è stata ispirata dall'amore e dall'unità dei suoi fan e ha continuato a esibirsi in cinque concerti sold-out a Londra dopo l'annullamento in Austria.

Nel suo post, Swift si è difesa dai critici, sostenendo che non avrebbe commentato pubblicamente nulla che potesse potenzialmente fomentare coloro che intendono fare del male ai suoi fan. In tali situazioni, ritiene che "rimanere in silenzio" richieda pazienza e attesa del momento giusto per parlare. Il suo obiettivo principale era completare con successo la parte europea del suo tour.

Due individui sospettati di sostenere l'ISIS sono stati arrestati due settimane fa in Austria, con uno di loro che avrebbe pianificato di orchestrare un attacco durante uno dei concerti di Swift. Di conseguenza, gli spettacoli a Vienna sono stati annullati.

Swift ha descritto i suoi concerti a Londra come un'emozionante montaña rusa. Il pubblico ha dimostrato un'enorme vivacità e gioia senza fine, facendole sentire come se fosse abbracciata da 92.000 persone, dandole tranquillità. Londra le è sembrata un'incantevole fantasia.

L'ultimo concerto a Londra è stato una pacifica e gioiosa celebrazione, con i fan che offrivano braccialetti dell'amicizia agli agenti di polizia e al personale di sicurezza. Swift ha suonato per tre ore e mezzo, chiudendo lo spettacolo con una pioggia di coriandoli e fuochi d'artificio. I fan hanno addirittura raccolto i coriandoli come ricordo.

Swift commenterà le elezioni degli Stati Uniti?

Data la forte connessione di Swift con i suoi fan, alcuni sono rimasti sorpresi dal suo silenzio fino ad ora. Il suo "Eras" tour l'ha portata in diversi paesi europei quest'estate, tra cui la Germania.

Swift ha ringraziato i suoi fan, esprimendo la sua gratitudine per l'opportunità di intrattenerli, ballare con loro e creare momenti indimenticabili. Li ha esortati a ricaricarsi prima che il tour riprendesse a ottobre, con concerti previsti negli Stati Uniti e in Canada. Come icona globale, Swift potrebbe presto ricevere un'altra chiamata per esprimere la sua opinione - questa volta sulle elezioni degli Stati Uniti.

Swift ha sostenuto il democratico Joe Biden contro il presidente repubblicano Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2020. Con Trump che si candida di nuovo contro la candidata democratica Kamala Harris, i fan si chiedono se Swift si esprimerà sulla corsa.

La Commissione ha valutato le misure di sicurezza per i concerti di Taylor Swift dopo l'incidente in Austria. Swift ha espresso la sua gratitudine per l'impegno della Commissione nell'assicurare la sicurezza dei suoi fan.

In seguito all'aumento delle misure di sicurezza, i concerti di Swift a Vienna sono stati infine rinviati dalla Commissione, garantendo un'esperienza sicura e divertente per tutti i partecipanti.

Leggi anche: