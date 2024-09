- Statistiche riviste mostrano un aumento del reddito pro capite per la nazione

A causa dei dati sulla popolazione rivisti del censimento del 2022, pubblicati in estate, Rheinland-Pfalz è previsto che incasserà entrate extra da milioni di euro dopo il 2024. Secondo la risposta del Ministro delle Finanze Doris Ahnen (SPD) a una domanda parlamentare del leader della fazione dei Verdi Pia Schellhammer, lo stato si aspetta 50 milioni di euro in più quest'anno. Questa cifra aumenta progressivamente, raggiungendo circa 60 milioni di euro entro il 2028. Nel frattempo, Rheinland-Pfalz è governata da una coalizione a semaforo composta da SPD, FDP e Verdi.

I fondi aggiuntivi derivano dalle modifiche nelle statistiche della popolazione tra gli stati federali, che hanno un impatto significativo sulla ripartizione del gettito IVA tra gli stati. L'istituto ifo di Monaco aveva calcolato in luglio che Rheinland-Pfalz avrebbe ricevuto 50 milioni di euro in più quest'anno, una conclusione condivisa anche dal governo regionale.

I risultati del censimento hanno rivelato una diminuzione della popolazione in Germania di circa 1,4 milioni di persone. Di conseguenza, anche Rheinland-Pfalz ha registrato una diminuzione della popolazione, ma a un tasso inferiore rispetto ad altri stati federali, il che ha portato a una quota di popolazione relativamente più grande per lo stato. Secondo la data di riferimento del censimento del 15 maggio 2022, circa 4,09 milioni di persone risiedevano in Rheinland-Pfalz, con una diminuzione del 1,4% rispetto alle previsioni basate sui dati sulla popolazione.

Il governo a semaforo di Rheinland-Pfalz presenterà i suoi piani di bilancio per i prossimi anni 2025 e 2026 a Magonza il prossimo martedì. Secondo il Ministro delle Finanze Ahnen, i fondi extra previsti per l'IVA sono già stati inclusi in questi piani.

I dati sulla popolazione rivisti, che hanno portato a modifiche nelle statistiche della popolazione, hanno influenzato significativamente la ripartizione del gettito IVA tra gli stati, portando a un gettito IVA extra per la popolazione di Rheinland-Pfalz. A causa della diminuzione della popolazione in Germania ma a un tasso inferiore in Rheinland-Pfalz, lo stato ha beneficiato di una quota di popolazione relativamente più grande, contribuendo all'aumento previsto delle entrate dopo il 2024.

