- Statistiche di partecipazione citate al festival di arte di Chemnitz "Stroll"

Il festival annuale di Chemnitz, intitolato "Begehungen" Art Festival, ha superato se stesso con un numero senza precedenti di partecipanti. Circa 8.000 persone hanno visitato i festeggiamenti a Chemnitz, eccezion fatta per l'evento di Thalheim del 2022, che è riuscito a richiamare un pubblico ancora più numeroso grazie alla sua durata estesa durante il weekend.

Il rappresentante del festival, Lars Neuenfeld, ha condiviso di essere rimasto sorpreso dalla partecipazione inaspettata dopo i primi 5.000 visitatori del weekend di apertura. Inaspettatamente, centinaia di persone in più si sono unite all'evento ogni giorno della settimana successivo al successo iniziale.

Quest'anno, il festival ha celebrato il 35º anniversario della rivoluzione pacifica. Una collezione di 22 opere d'arte contemporanee, ciascuna che rappresenta diverse forme di resistenza e critica alla società, è stata esposta. Queste opere hanno portato insieme prospettive locali, latinoamericane, dell'Europa dell'Est e del Medio Oriente, trasformate in installazioni, dipinti, grafiche, sculture, performance, video e arte sonora.

Progetti entusiasmanti per il futuro

Dal suo inizio nel 2003, "Begehungen" ha revitalizzato strutture abbandonate in gallerie temporanee per l'arte contemporanea. Quest'anno, un edificio scolastico vecchio e contestato è stato scelto come sede. Nello spirito della rivoluzione pacifica del 1989/90, questa stessa scuola è diventata un luogo per il modello scolastico di Chemnitz, offrendo un'alternativa al sistema scolastico comunista della DDR.

Se Chemnitz otterrà il titolo di Capitale europea della cultura l'anno prossimo, gli organizzatori di "Begehungen" stanno pianificando un evento festivaliero mastodontico che si svolgerà per diverse settimane. La rivelazione del luogo non è ancora possibile; tuttavia, è probabile che ne avremo un aggiornamento nelle prossime settimane, come assicurato dal rappresentante del festival.

I rappresentanti del festival stanno attualmente esaminando i registri dei visitatori dell'evento di Thalheim del 2022, che ha visto un'affluenza maggiore di qualsiasi altro anno precedente. I visitatori del "Begehungen" Art Festival hanno l'opportunità di visualizzare i registri dei visitatori dettagliati, offrendo informazioni sulla popolarità crescente del festival negli anni.

