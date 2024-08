- Statistiche del DLRG: tre persone annegate nel Saarland

Nel Saarland, tre persone sono annegate nei primi sette mesi di quest'anno. Questo significa due in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, secondo una statistica dell'Associazione Tedesca di Salvataggio (DLRG). Tra le vittime c'è una donna di 67 anni che è annegata durante l'alluvione di maggio mentre era in missione di salvataggio e poi è morta in un ospedale, ha dichiarato un portavoce. Inoltre, un uomo è morto in aprile e un altro in giugno.

In tutta la Germania, almeno 253 persone sono annegate nei primi sette mesi - molte di più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando c'erano 35 morti in meno secondo le cifre della DLRG. "Se l'estate fosse stata più costante, probabilmente ci sarebbero state ancora più vittime", ha detto il presidente della DLRG Ute Vogt. Inoltre, per il terzo anno consecutivo, più persone sono morte nei fiumi in tutta la Germania.

La DLRG consiglia ripetutamente di nuotare solo in aree sorvegliate. Inoltre, raccomanda che gli appassionati di sport acquatici, come gli SUP, indossino un giubbotto di salvataggio. Fornisce galleggiamento durante il nuoto e garantisce che lo sportivo rimanga in superficie. Inoltre, le persone che annegano non sempre vengono notate: "L'annegamento classico è silenzioso", dicono i soccorritori. Pertanto, non si dovrebbe mai nuotare da soli nei laghi e nei fiumi.

La DLRG si definisce la più grande organizzazione volontaria di salvataggio acquatico del mondo, con circa 580.000 membri. Il suo patrono è il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier.

Secondo le definizioni della DLRG, l'annegamento è l'immersione in o sotto l'acqua, che causa una carenza di ossigeno potenzialmente letale. Ciò può verificarsi mentre si è coscienti o incoscienti, ad esempio dopo una caduta o un tuffo su un ostacolo sommerso.

