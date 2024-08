Stati Uniti pronti per Harris come potenziale presidente, secondo Barack Obama

L'ex First Lady Michelle Obama ha dichiarato il ritorno della speranza, affermando: "C'è un fascino e un incanto unici nell'atmosfera". Ha poi spiegato: "È la forza contagiosa dell'ottimismo".

La riunione del Partito Democratico è in corso a Chicago e si concluderà giovedì. Martedì, il partito ha ufficialmente sostenuto Harris come candidato alla presidenza. In precedenza, Harris aveva ottenuto il sostegno dei delegati democratici in un voto elettronico tenuto questa settimana.

